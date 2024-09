Eccellenza umbra, successo casalingo contro il Cannara: bianconeri a punteggio pieno. Valori cala l’asso allo scadere. Vittoria al 90’ per il Sansepolcro

SANSEPOLCRO

1

CANNARA

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (65’ Brizzi), Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini, Quadroni (65’ Valori).

All. Armillei.

CANNARA (4-3-2-1): Stefanelli; Cardoni, Zanchi, Ricci, Bolletta; Roselli (91’ Ismailji), Camilletti, Montero; Della Vedova (67’ Vitaloni), Schvindt; F. Bertaina (76’ Bazzoffia).

All. Ortolani.

Arbitro: Apuzzo di Terni.

Rete: 90’ Valori.

SANSEPOLCRO - Quando oramai lo 0-0 sembrava un verdetto scritto, Riccardo Valori ha tirato fuori dal cilindro la magia che ha consegnato al Sansepolcro tre punti di platino, risolvendo una partita nella quale i bianconeri erano stati poco brillanti, grazie anche all’organizzazione del Cannara. Per assistere alla prima vera occasione da rete occorre allora attendere il 18’: Gorini si guadagna una punizione e calcia da posizione angolata, con Stefanelli che vola all’incrocio per deviare il pallone. Armillei capisce tuttavia che bisogna cambiare qualcosa e decide di spedire dentro Valori e Brizzi, anche se a creare apprensione è il Cannara con Montero, che al 25’ approfitta di un liscio di Adreani e conclude fra la braccia di Vassallo e poi con il veterano Bazzoffia che, appena entrato, incorna di poco fuori un invitante taglio dalla sinistra di Bolletta. Il Sansepolcro si scuote nel finale: al 85’, sponda di Bartoccini che mette Valori a tu per tu con Stefanelli, provvidenziale nella chiusura e quando allo scoccare del 90’ mancano poco più di 30 secondi i padroni di casa risolvono la contesa con un traversone dalla tre quarti di Del Siena, sul quale si avventa di testa Valori, che cerca la soluzione di precisione e la lunga parabola spinge il pallone sull’angolino più lontano, alla sinistra dell’incolpevole Stefanelli. Un gol liberatorio. Esulta il Buitoni per una vittoria sofferta e maturata all’ultimo tuffo: tre punti che dopo due giornate, significano il primo posto in classifica a punteggio pieno insieme a Pontevalleceppi e Atletico Bmg. Domenica prossima sfida casalinga contro il Terni Fc.

Claudio Roselli