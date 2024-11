Fano, l’allenatore Spendolini dopo il 6-1 al Real Case Bruciate. "La nostra vittoria nasce dalle fasce. Incerti e Guei hanno spinto tanto»

Il Fano Calcio ha dilagato contro il Real Case Bruciate Wold Fire di Montemarciano (6-1), pur dovendo far a meno di alcuni uomini come il difensore centrale D’Anzi, il fantasista Palazzi e il centravanti Gueye. Assenze senza dubbio importanti che però sono state ben rimpiazzate da chi è sceso in campo, tanto che a fine match mister Spendolini era particolarmente soddisfatto: "Sono soddisfatto dell’atteggiamento e del modo in cui è stata interpretata la partita. Specialmente sulle fasce con i due terzini, Incerti (foto) e Guei che hanno, in pratica, giocato quasi sempre in proiezione offensiva per l’atteggiamento dei nostri avversari. Incerti è pure arrivato a far gol. Ci avevamo lavorato molto in settimana e qualcosa ancora c’è da limare nei tempi di avanzamento". Quanto a Riggioni, "ha giocato da titolare senza sbavature, un 2008 che non era partito nell’undici". Ha debuttato Sidy Niang dopo sei gare fermo per infortunio. "L’ ho visto molto bene – continua mister Luca Spendolini – anche se dopo un’ora era abbastanza affaticato. Direi che il suo esordio è stato ampiamente positivo, giocando poi in una posizione non sua ma al posto di Palazzi che ho preferito risparmiare perché non stava bene". Segnali positivi sono arrivati anche da Mea che però è dovuto uscire anzitempo per un problema fisico. Intanto oggi pomeriggio una delegazione del Fano Calcio parteciperà ai funerali del medico sociale dottor Manlio Pierboni che si svolgeranno alle 15 a Fossombrone nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino. sil. cla.