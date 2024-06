Figline, per l’attacco Mugelli è più di una idea. Il Grassina si muove: Parrini e Conversano. A San Donato si parla solo di uscite. A Pontassieve ufficiale l’arrivo di Bencini. Il Dicomano firma sette elementi. A Signa resta Bonechi

A una settimana dall’apertura ufficiale del calcio mercato (1 luglio), molte società stanno chiudendo quanto prima le trattative per aggiudicarsi i giocatori sulla piazza per la nuova stagione 2024-25. Molti direttori sportivi sono al lavoro per cercare di incastrare tutti i tasselli possibili per completare il miglior puzzle. In primis il Figline con il direttore sportivo Andrea Agatensi impegnato da alcune settimane a costruire la squadra, starebbe completando un’altra operazione in entrata considerata di spessore con Filippo Mugelli (‘97) attaccante ex Seravezza Pozzi. Questo giocatore fiorentino oltre alle qualità tecniche a tanta esperienza per aver indossato maglie di società importanti, (Scandicci, Lucchese, Sangiovannese, Carpi, Pianese eccetera), il suo ingresso in rosa farebbe alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra di Stefano Tronconi. Vedremo se questo identikit risponde al nome di Mugelli. Intanto, sul fronte delle uscite gialloblù, c’è da segnalare che il difensore Federico Ficini (‘03) e il centrocampista Davide Sesti (‘00) si sono accasati con l’Aquila Montevarchi, società che ha concluso anche con l’attaccante fiorentino Tommaso Carcani. A San Donato si parla solo di uscite. L’ultima, quella di Lorenzo Bellini (‘99) che andrà al Seravezza Pozzi che ha preso pure il forte difensore Luca Pozzi del Campodarsego.

In Eccellenza, il Grassina dopo aver ufficializzato l’arrivo di Parrini dal Luco, il ds Marco Leo ha ingaggiato dal Lebowski un giovane centrocampista classe 2005, Andrea Conversano che va a rinforzare il pacchetto quote per la nuova stagione.

Nel Signa 1914 c’è da registrare un’altra uscita: Giuliano Diegoli (’95) centrocampista giocherà nel Cerbaia. Il ds Manganiello del Valentino Mazzola è riuscito a trattenere il difensore centrale Niccolò Bonechi (’01). All’Asta Taverne la società sta stravolgendo l’organico (dodici i giocatori in uscita). Il primo acquisto è il portiere Christian Cefariello. Nella Colligiana del neo tecnico Mocarelli sono usciti il portiere Alessandro Chiarugi (‘93), i due centrali Pietro Manganelli (‘93) e Alessandro De Vitis (‘94), che secondo indiscrezioni andrà all’Asta Taverne.

In Promozione, Bencini è stato ufficializzato dal Pontassieve, mentre in casa del Dicomano in attesa dell’ultimo colpo, sono arrivati Lorenzo Pruneti, difensore 2002, il centrocampista Fabio Ciullini (2002) entrambi provenienti dal Pontassieve; il difensore sinistro Tommaso Trincia (2002) ex Audax Rufina, Castri, Valoriani, Pilacchi e Lemmi. Non faranno più parte della rosa: Carnevale, Bencini, Pantiferi, Di Biase, Faye, Nocentini, Zeni, Paggetti e Crescioli.

Giovanni Puleri