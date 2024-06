Giovanili: un team di giocatori ex professionisti, istruttori laureati, psicologi e nutrizionisti. Cresce il progetto del Meeting Fc. Oltre 90 ragazzi e staff di prim’ordine

Al centro sportivo Meeting Place di via Pradaccio è ormai attecchito da tempo il progetto ’Meeting Fc’, nato nel 2022 da un gruppo di amici appassionati di calcio giovanile con la voglia di creare una realtà nuova e inclusiva. Il sodalizio si sta consolidando anno dopo anno e al momento conta circa 90 ragazzi (nati dal 2011 al 2018) che credono nell’idea di costruire insieme qualcosa di diverso e importante, mirato ad accompagnare i ragazzi nella loro crescita e a incentivare la loro passione per lo sport. Il centro sportivo si avvale di un campo a 11 e uno a 9 in erba naturale, oltre a un campo a 5 in erba sintetica, e dispone anche di un bar-pizzeria con giardino e un ampio parcheggio.

Lo staff è composto da tecnici qualificati, tra i quali ex giocatori di livello professionistico, che sanno adattare professionalità e metodo a seconda delle diverse fasce di età a cui si rivolgono. Gli atleti durante gli allenamenti sono seguiti anche da istruttori laureati in Scienze motorie per favorire lo sviluppo psicomotorio. Il team comprende anche due preparatori dei portieri con patentino Uefa B. Il Meeting Fc si impegna, inoltre, nell’offrire alle famiglie incontri con professionisti quali psicologi, educatori e nutrizionisti, con l’intento di agevolare lo sviluppo del bambino in tutti i suoi aspetti: sfera cognitiva, emotiva, socio-affettiva e motoria.

La società organizza per il quinto anno consecutivo il campus estivo ’Meeting’s got talent’ di 4 setgtimane, partito ieri, con il supporto della scuola di tecnica ’El Diez’ di Horacio Erpen. Per chi fosse interessato a conoscere meglio il progetto sono stati organizzato degli open day dal 1 al 3 luglio, dalle 18 alle 19.30. Maggiori sulle pagine social ’Meeting Fc’ o contattando Horacio Erpen (339 1662743) o Giuseppe Iacopini (349 4410655).