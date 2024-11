Giovanissimi e Allievi B Regionali Elite. Floria finalmente, dopo cinque ko. Scandicci sorride contro Livorno

Sesta vittoria consecutiva per il Tau Altopascio che batte 2-1 la Cattolica Virtus di Mirko Alla (nella foto) e si conferma in testa al campionato Giovanissimi Regionali Elite. Capolista a punteggio pieno seguita a due punti di distanza dalla Sestese, che ha regolato 2-0 il Capostrada Belvedere. Terzo da solo il Csl Prato vincitore 4-0 sul campo della Settignanese. Dietro la formazione pratese ben quattro squadre a pari punti: la Cattolica Virtus perdendo è stata raggiunta da Aquila Montevarchi (vittoriosa 2-0 sulla Lastrigiana), San Miniato (a valanga 8-1 sul Capezzano) e Giovani Fucecchio, che hanno battuto 2-1 in trasferta lo Scandicci. In chiave salvezza risorge la Floria, prima affermazione dopo cinque sconfitte, vincendo 1-0 ai danni dell’Affrico. Academy Livorno batte 1-0 lo Sporting Cecina.

Nel campionato Allievi B Regionali Elite non si ferma la capolista Tau Altopascio che espugna 2-0 il campo della Cattolica Virtus. La Sestese è stata sconfitta 2-0 e superata al secondo posto dall’Affrico (-4 dalla vetta) e al terzo posto dal Fucecchio, vittorioso 2-1 a San Miniato. Giornata positiva per Scandicci e Aquila Montevarchi che hanno battuto rispettivamente 3-1 l’Academy Livorno e 2-1 il Venturina. Il Poggio a Caiano si è imposto 3-1 in casa della Floria. Bene il Capostrada Belvedere, 4-3 sullo Sporting Cecina al termine di una sfida emozionante. Primo punto per il Margine Coperta, che ha strappato il risultato di 1-1 alla Settignanese. In questo campionato inoltre si è recuperata la gara tra Venturina e Cattolica Virtus, con i fiorentini di mister Fraccone che sono usciti sconfitti 2-0. Il Venturina si porta a quota 9 punti.

F. Que.