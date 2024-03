Gli Esordienti della Reggio Calcio se la vedranno con 11 squadre professionistiche. Ci sarà anche la Reggiana. Tornano Inter ed Empoli al torneo del 25 aprile

La Reggio Calcio è pronta a mandare in scena la 10ª edizione del torneo del 25 aprile, 2° memorial intitolato a Guglielmo Nola, l’imprenditore scomparso nel novembre 2022, marito del notaio Giorgia Manzini e padre di Gregorio, giocatore della Reggio Calcio e di Giovanni, ex atleta biancorosso. Il torneo, che avrà luogo in via della Canalina, vedrà in campo i ragazzi del 2011 per la Reggio Calcio (foto), che se la vedranno con 11 formazioni di società professionistiche dell’annata 2012. Ci sarà il ritorno di Inter, Empoli e Spezia. Poi la new entry Como e le conferme Verona, Parma, Cremonese, Sassuolo, Cesena, Reggiana e Pergolettese. Le 12 iscritte saranno suddivise in 4 gironi, che si affronteranno con gare di sola andata, per poi creare altri 3 gironi da 4, che saranno così suddivisi: le prime 4 classificate di ogni raggruppamento iniziale saranno riunite nel girone Elite per l’assegnazione del titolo 2024; le seconde se la vedranno nel girone Oro per i piazzamenti dal 5° all’8° posto, le terze per le posizioni dalla 9ª alla 12ª.