I cremisi faticano a pareggiare i conti, gli ospiti più volte vicini al raddoppio. Patrizi fa brindare l’Osimana. Tolentino a mani vuote

tolentino

0

osimana

1

: Bucosse, Barilaro, Mariani, Strano, Badiali, Tomassetti, Pesaresi, Tortelli (31’ s.t. Salvucci Andrei), Moscati, Tizi (8’ s.t. Capezzani), Lovotti (22’ s.t. Naddeo). All. Passarini.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (11’ s.t. Calvigioni), Patrizi, Sasso, Micucci, Bambozzi (13’ s.t. Bugaro), Minnozzi, Buonaventura (22’ s.t. Mafei), Alessandroni (1’ s.t. Bellucci, 42’ s.t. Fermani). All. Labriola.

Arbitro: Marco Fiermonte di Macerata.

Note: prima del fischio di inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Salvatore Schillaci, calciatore della nazionale italiana e simbolo di Italia 90’. Calci d’angolo: 8-4 Ammoniti: Tizi, Tortelli, Buonaventura, Spettatori: 800 circa. Recupero: 1’ p.t. 6’ s.t.

Rete: Patrizi 21’ p.t.

Osimana che fa bottino pieno in un campo molto ostico. Vince 0-1 al termine di una bella prova collettiva, Tolentino che dopo lo svantaggio iniziale non è riuscito a recuperare. Avvio di partita molto propositivo per entrambe le formazioni che se la giocano a viso aperto alla ricerca dei tre punti. Osimana che approccia meglio la gara, trovando il vantaggio al 21’ alla prima vera occasione da rete con il capitano Patrizi, che è bravo ad insaccare di testa sul secondo palo, tutto nasce dalla grande punizione battuta da Bambozzi che pennella il cross sulla testa del compagno. Cremisi chiamati a reagire dopo lo svantaggio iniziale. Il primo squillo arriva al 27’ con il diagonale di Moscati che esce di pochissimo alla destra di Santarelli. È ancora l’Osimana che va ad un passo dal raddoppio al 32’, sempre Alessandroni che con il destro rasoterra sfiora il palo. Tolentino che ci crede e poco prima della pausa crea un’occasione importante con Moscati, questa volta però è bravo Santarelli a chiudere in uscita. Nella ripresa sono ancora gli ospiti ad andare vicini al raddoppio al 14’ con Micucci che da posizione ravvicinata calcia alto con il destro. Ritmo più basso di entrambe le squadre nella ripresa che faticano a creare occasioni nitide. Al 34’ è sempre l’Osimana a sfiorare la rete, con il solito Patrizi, sempre di testa che sfiora di pochissimo la traversa. Tolentino nel finale prova il forcing alla ricerca del pareggio con la conclusione del neoentrato Naddeo deviata in corner. Recupero che scivola via senza particolari occasioni da segnalare.

Marco Natalini