I gialloblù sbloccano il risultato dopo soli due minuti. Il Castelfiorentino cala il poker: prestazione maiuscola davanti al proprio pubblico

CASTELFIORENTINO UNITED

4

COLLI MARITTIMI

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Maltinti (80’ Duranti), Sebastiano, Chiti (85’ Bruni), Pisaneschi, Benedettino, Nidiaci, Bagnoli, Mirashi (76’ Fontanelli), Locci (70’ Biagi), Mori (67’ Milanesi). A disp. Neri, Fiorini, N’Guessan, Reale. All. Scardigli.

COLLI MARITTIMI: Baroni, Bartorelli A., Bacciu, Bartorelli M., Camerini, Del Gratta, Macchia, Mantilli, Bernardoni, Pellegrini, Remelli. A disp. Bucciantini, Mecherini, Bragagni, Ciampi, Sarais, Quaglia, Manno, Accordino, Fotino. All. Citi.

Arbitro: Menchini di Viareggio (assistenti Laganà di Carrara e Costantini di Livorno).

Reti: 2’ Maltinti; 10’ Bagnoli; 75’ Mirashi; 82’ Macchia; 86’ Milanesi.

CASTELFIORENTINO – Altra prestazione maiuscola per il Castelfiorentino United che bissa il successo di mercoledì scorso in Coppa Italia, trovando il primo acuto stagionale anche in campionato. Dopo l’amaro ko di Cerbaia, infatti, così come contro il San Miniato Basso quattro giorni prima i ragazzi di Scardigli hanno un approccio devastante alla gara. Bastano due minuti ai valdelsani per sbloccare il risultato con l’esterno destro Maltinti e altri otto per raddoppiare con l’inserimento del centrocampista Bagnoli. Una volta messa la partita sui binari giusti, il Castelfiorentino United gestisce abbastanza agevolmente il doppio vantaggio chiudendo di fatto il conto ad un quarto d’ora dalla fine con Mirashi (secondo gol di fila). Gli ospiti hanno una reazione d’orgoglio con Macchia che accorcia le distanze, ma quattro minuti più tardi ci pensa il subentrato Milanesi a mettere la ciliegina sulla torta.