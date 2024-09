I gialloverdi esercitano un buon possesso palla, ma il Cenaia porta l’inerzia del match dalla sua parte. Montespertoli, batosta interna per i valdelsani

MONTESPERTOLI

1

CENAIA

4

MONTESPERTOLI: Biotti, Conti (59’ Lotti), Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci (85’ Mangani), Rosi (80’ Marcacci), Fiaschi, Vangi, Maltomini, Biliotti (69’ Gasparri). A disp. Romano, Biagi, Lensi, Marconcini, Anichini. All. Sarti.

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (56’ Salvadori), Bartolini (79’ Degli Esposti, 84’ Cocucci), Signorini, Puleo, Papini, Puccini (6’ Goretti), Ferretti (75’ Calloni), Neri, Apolloni. A disp, Turini, Ghimenti, Franceschi, Guelfi. All. Sena.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara (assistenti Rugi di Empoli e Paduraru di Arezzo).

Reti: 40’ Ferretti; 45’ Rossi; 73’ Bartolini; 75’ Vangi; 79’ Neri.

MONTESPERTOLI – Batosta interna per il Montespertoli, che per l’intero primo tempo si era però fatto preferire al ben più quotato ed ambizioso Cenaia. I gialloverdi locali esercitano infatti fin da subito un buon possesso palla che porta Vangi a rendersi pericoloso in un paio di circostanze. Quando la squadra di mister Sarti sembra in pieno controllo, però, ecco che si accende il Cenaia che nel giro di cinque minuti porta l’inerzia del match dalla sua parte. Prima Ferretti infila la difesa locale al 40’ e trafigge Biotti e poi, al tramonto del primo tempo Rossi castiga nuovamente il giovane estremo difensore di casa con una precisa conclusione da fuori. Sul 2-0 nella ripresa il Cenaia bada a gestire il doppio vantaggio arginando con ordine un Montespertoli volenteroso, ma poco incisivo. Anzi, in contropiede arriva anche il tris ad opera di Bartolini. Passano due minuti e Vangi firma il primo gol stagionale del Montespertoli spingendo in rete un pallone non trattenuto dal portiere ospite sugli sviluppi di un traversone dalla destra, ma al 79’ è Neri a chiudere definitivamente il conto per il Cenaia. Vangi è l’ultimo ad arrendersi in casa gialloverde e nei minuti finali ci prova altre due volte, ma non è proprio la giornata del Montespertoli. Capitan Maltomini e compagni restano così a quota uno, dividendo la penultima posizione con il Pontebuggianese, davanti al fanalino di coda Cuoiopelli.

Si.Ci.