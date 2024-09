Il commento del classe 2006 del Terranuova in vista del prossimo impegno. Dini guarda avanti: dopo il gol testa alla Fezzanese: "Partita importante, servono solo i tre punti»

C’è Leonardo Dini tra i protagonisti di Trestina-Terranuova, andata in scena domenica scorsa allo stadio Casini. Il primo gol stagionale dei biancorossi porta la sua firma. Ed è anche il primo gol in serie D per il giovane attaccante. "È stata una grande soddisfazione personale - ha spiegato - perché è stato il primo gol stagionale per la squadra e per me, dato che sono all’esordio in questa categoria. Spero il sia il primo di una lunga serie, perché non ci dobbiamo fermare. Continuiamo su questa strada". Classe 2006, Dini è cresciuto calcisticamente nella scuola calcio del Figline. Approda poi alla Fiorentina dove disputa due Campionati Nazionali Giovanissimi. Nelle ultime tre stagioni ha militato nell’Aquila Montevarchi, con cui ha preso parte al Campionato Regionale Under 16 prima, poi a quello Primavera 4 e infine nella passata stagione è stato con la Juniores Nazionale rossoblù, collezionando 6 panchine con la prima squadra, senza mai debuttare. Grande sioddisfazione, quindi, per la sua prestazione. Anche se il risultato di 2-2 è stato un po’ stretto alla formazione guidata da Becattini. "Il pareggio - ha aggiunto Dini - ci ha lasciato l’amaro in bocca, visto il possesso palla e le occasioni create nel corso della gara. Però non ci dobbiamo abbattere, anzi dobbiamo prendere fiducia da queste piccole cose. Domani sarà fondamentale riuscire ad ottenere i tre punti, infatti ci stiamo allenando tutti con la consapevolezza di andare a fare una partita per noi molto importante. Dobbiamo centrare l’obiettivo sia per il morale della squadra, sia per smuovere la classifica". Al Matteini arriverà infatti la Fezzanese, compagine ligure che incontrerà per la prima volta il club di piazza Coralli.

Francesco Tozzi