Il derby alla squadra di Fani che sale al primo posto e saluta lo stadio Faralli. Il Foiano spreca, i viola non perdonano. Berneschi trascina la Castiglionese

CASTIGLIONESE

4

FOIANO

1

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (60’ Ceccherini), Cavallini (80’ Viciani), Gori (75’ ), Menchetti, Menci, Berneschi, Scichilone, Doka (70’ Falomi), Minocci, Buzzi (70’ Priorelli). All. Fani

FOIANO: Lombardini, Bux, Tenti, Di Gregorio, Papa (70’ Hoxhaj), Bennati, Baroni (70’ Mazzi), Cacioppini, Adami, Verdelli (70’ Nannoni), Corsi. All. Argilli.

Arbitro: Zaccheria di Legnago.

Reti: 8’ Berneschi rig., 22’ Doka, 27’ Adami, 50’ Berneschi, 55’ Berneschi.

CASTIGLION FIORENTINO - La Castiglionese si congeda dal Faralli con il miglior risultato possibile: vittoria nel derby della Valdichiana e primo posto in classifica in compagnia della Colligiana. Autentico mattatore dell’incontro Berneschi che si porta a casa il pallone grazie alla tripletta rifilata alla sua ex squadra. Come detto era l’ultima partita del 2024 per la Castiglionese al Faralli che vedrà adesso iniziare i lavori per il rifacimento del manto erboso a cura di Limonta, andando a creare un terreno di gioco ibrido, con un misto sintetico-erba naturale.

Venendo alla partita la prima occasione degna di nota è del Foiano con Bux con una conclusione potente dalla destra, ma la Castiglionese passa già all’8’ grazie al rigore trasformato da Berneschi. Insistono gli amaranto con Adami che colpisce il palo al 15’ ma la Castiglionese è cinica visto che che al 22’ si riaffaccia in avanti e raddoppia con Doka. I ragazzi di Argilli non si arrendono e al 25’ si vedono parare il rigore di Adami che si fa perdonare pochi minuti dopo. Gli amaranto ci credono e al 32’ potrebbero pareggiare ancora su rigore ma anche qiesta volta Dami fallisce e grazia la Castiglionese che va al riposo sul punteggio di 2-1.

Nella ripresa Berneschi sale in cattedra e tra il 50’ e il 55’ segna due reti, la seconda di testa, portando il punteggio sul 4-1. Al 70’ il Foiano ci prova su punizione dal limite ma la barriera respinge e prima del triplice fischio c’è un’occasione anche per Falomi che manca di pochissimo il bersaglio. La Castiglionese vince con merito approfittando anche degli errori del Foiano che esce a testa bassa dal derby del Faralli. Per i viola tre punti d’oro per salire al primo posto in classifica in compagnia della Colligiana.