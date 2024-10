Il ds Cicchi contro l’arbitro. "Ci mancano una rete e un rigore»

Continuano le polemiche arbitrali in casa Civitanovese a margine della gara pareggiata (1-1) tra le mura amiche contro il Notaresco. Dopo le dichiarazioni a fine gara del patron Mauro Profili, a rincarare la dose è il direttore sportivo Claudio Cicchi: "quelli di domenica – afferma il dirigente - sono due punti persi e non uno guadagnato: ci è stato annullato un gol e ancora mi domando il perché, abbiamo preso un palo e c’era un rigore netto su Spagna. Sottolineo l’aggettivo netto, dato che il giocatore è stato trattenuto in area di rigore". Il riferimento è all’occasione del 2’ quando Spagna non arrivava alla conclusione dopo lo spizzata di Padovani. Ma forse non è il momento di cercare alibi. Finora è stato incamerato un solo punto e segnato un gol su quattro partite, per giunta su calcio piazzato, e di certo non si possono imputare tutte le colpe alle terne arbitrali anche se va detto che la squadra di Alfonsi si è vista annullare complessivamente 3 gol, rispettivamente a L’Aquila, contro Atletico Ascoli e con il Notaresco. Almeno in un caso, il secondo citato, il dubbio che la chiamata non fosse corretta c’è tutto, ma che ci sia da fare di più negli ultimi 20 metri è lo stesso Cicchi ad ammetterlo: "è vero – chiarisce - che tiriamo poco in porta e possiamo sicuramente migliorare, ma sono convinto che già dalla prossima ne saremo in grado. Con Esposito le cose cambieranno sicuramente. Domenica era reduce da un’influenza, ma adesso si sta rimettendo molto bene e sarà un grosso aiuto. Mi dispiace invece che Spagna salterà il turno per via della squalifica". Il bicchiere mezzo pieno è che dei 7 gol incassati 4 provengono da palla inattiva, in un conto che include anche la prima delle due reti subite con l’Atletico Ascoli, maturata nelle immediate conseguenze di un calcio d’angolo. Se c’è un merito in tutto questo, Diop non può che rappresentarne il principale artefice. Fino a questo momento, il giocatore è stato pressoché impeccabile nell’undici rivierasco. Tuttavia la prestazione della Civitanovese contro la compagine di Evangelisti può costituire un punto di ripartenza dopo 3 sconfitte consecutive. "Un esito che ci dà fiducia e morale - conclude Cicchi - dopo che avevamo perso due partite immeritatamente. Faccio un encomio ai ragazzi, in dieci contro undici hanno cercato e trovato il pareggio a tutti i costi. È di buon auspicio per il futuro". Domenica la Civitanovese farà visita all’Avezzano che, insieme con la Recanatese, non ha ancora fatto un punto.

Francesco Rossetti