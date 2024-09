Il mercato Trattativa conclusa con il centrale islandese che arriva da Pisa a titolo definitivo. La Virtus Entella corteggia Oliana e Palermo. Preso l’esperto difensore Hjotur Hermannsson

E’ fatta per Hjotur Hermannsson (nella foto). Il centrale islandese classe 1995 ha firmato ieri a titolo definitivo per una stagione con la Carrarese. La società azzurra ha trovato il difensore navigato che le mancava. Hermannsson è un giocatore prestante (190 cm di altezza) che ha maturato tanta esperienza nella Serie B italiana negli ultimi tre anni al Pisa ma anche in campo internazionale grazie alle 26 presenze con la nazionale del suo Paese.

"Sono molto felice di essere qui – ha esternato –. L’anno scorso sono rimasto impressionato dal calore dei tifosi dopo la vittoria dei playoff. La società ha mostrato grande interesse nei miei confronti; ho percepito quanto credessero in me e per questo nonostante avessi diverse richieste ho scelto la Carrarese. Sono un difensore centrale abile nella marcatura dell’avversario ma anche nella conduzione della palla. Sono molto motivato e spero di riuscire a giocare con continuità".

Il mercato in entrata dei marmiferi potrebbe non fermarsi qui. La Carrarese è sempre alla ricerca di una punta e sembra sia puntando forte su Stiven Shpendi. L’albanese di proprietà dell’Empoli inizialmente voleva rimanere in serie A ma non avendo ricevuto richieste ha aperto alla serie B. La destinazione più gradita sarebbe Cesena dove gioca il fratello ma il “cavalluccio“ sembra intenzionato ormai a puntare solo sul “gemello“. Il patron Manrico Gemignani spera di spuntare un suo sì in extremis. Anche in uscita si sente parlare di possibili movimenti. In particolare a Chiavari danno per imminenti gli arrivi di Filippo Oliana e di Ryduan Palermo. Nel caso quella di stasera potrebbe essere l’ultima apparizione in maglia azzurra del difensore prima del passaggio all’Entella. Anche il bomber argentino, che a Carrara sarebbe ulteriormente chiuso in caso di arrivo di un altro attaccante, potrebbe accettare la corte del club ligure.

Gianluca Bondielli