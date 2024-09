Il personaggio: Davide Frattesi tra Parigi e Serra Sant’Abbondio. Il bimbo che pescava le trote fa felice l’Italia e il suo paesino

Da piccolo pescava trote nel Cesano, da grande fa gol con la Nazionale. Importanti radici serrane per Davide Frattesi (foto) che venerdì con un bel gol e una sontuosa prestazione ha contribuito a regalare alla Nazionale italiana la vittoria sulla Francia. I suoi nonni (Ludovina e Aldo) erano di Poggetto, piccola frazione del Comune di Serra Sant’Abbondio, pur essendosi trasferiti da giovani per esigenze di lavoro a Roma sono sempre rimasti attaccanti alla terra natia, tant’è che finché erano in vita ritornavano spesso nella loro casa, con loro anche i tre figli: Paolo, Marinella e Franca e il nipote Davide.

Marinella Frattesi è la zia di Davide ed è consigliera comunale di Serra Sant’Abbondio: "Sia io che il sindaco Caverni abbiamo – dice al telefono – abbiamo seguito la partita con il cellulare perché impegnati con il Palio e abbiamo esultato sia per il gol di Davide che per il risultato. Nel dopo partita c’era clima di festa per quello che consideriamo un nostro concittadino, i tifosi e tutti erano concordi sulla sua bella prestazione. I suoi genitori Paolo e Sonia sono andati a Parigi a vedere la partita e ci hanno mandato i video, con Davide esultante. Siamo entusiasti di lui. Sui social nel gruppo di famiglia ieri sera è stato un tripudio. Ci ha regato una grande gioia". Qualche ricordo di Davide? "Un ragazzo buono, innamorato della famiglia, da ragazzino veniva con i genitori in vacanza a Poggetto e era amante della natura, quando gli chiedevamo se da grande voleva fare il naturalista, ci rispondeva: “No, farò il calciatore“, e così è stato e noi siamo contenti! Ricordo l’ultima sua telefonata lunghissima del dopo alluvione del settembre di due anni fa, voleva sapere del fiume Cesano, di Poggetto dove c’è la casa di famiglia e se si era salvata. Davide è un ragazzo delizioso, da piccolo amava andare a pescare, ricordo ancora quando pescò la sua prima trota, era grossissima, l’abbracciò e i suoi occhi gioivano di felicità".

Davide oltre ai genitori ha due fratelli gemelli, Chiara e Luca. Il prossimo 22 settembre compirà 25 anni, l’altra sera si è regalato un gol e una traversa. In campionato gioca nell’Inter. Centrocampista dinamico, abile tecnicamente e fisicamente, bravo in fase di interdizione, di impostazione della manovra e negli inserimenti offensivi.

am. pi.