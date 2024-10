Il personaggio Oggi allo stadio tanti ex in campo ma il più atteso è il tecnico Alessandro Dal Canto. "Nussun rancore, conservo solo ricordi positivi»

Sarà la giornata degli ex questo pomeriggio a Carrara. Il più atteso è Alessandro Dal Canto (nella foto) che torna in quello che fino a gennaio era il suo stadio. "Qui ho fatto più di un anno e mezzo di cui conservo dei bei ricordi – ha spiegato il tecnico veneto –. Sono abituato a tenermi le cose positive da quello che capita. E’ andata come è andata. Il calcio funziona così. Ho ancora tanti amici a Carrara e li rivedrò volentieri".

Dal Canto è stato esonerato con la squadra quarta in classifica e qualche sassolino nelle scarpe potrebbe essergli rimasto. "Non sono una persona animata da spirito di rivalsa su queste cose qua – ha fugato i dubbi in conferenza stampa –. Penso a far bene per me stesso e al bene del Cittadella. Sono dinamiche, ripeto, che nel calcio succedono. A volte sono facilmente spiegabili da motivi evidenti e altre volte no. Non sono una persona che serba rancore o vive di rivincite verso qualcuno".

Sedersi sull’altra panchina e vedere dall’altra parte quelli che sono stati i suoi giocatori non sarà sicuramente una cosa normale. "I giocatori che ho avuto in generale li rivedo quasi sempre volentieri. Nella fattispecie della Carrarese ho avuto un rapporto eccezionale coi ragazzi. Al fischio d’inizio ognuno penserà per sé com’è giusto che sia. La Carrarese è una buona squadra che conosco bene visto che sono rimasti quasi tutti i giocatori che avevo io. Vivono di qualità e di grande entusiasmo. Il campo è un fattore importante per loro perché non solo con me ma con qualunque altro allenatore è sempre stato difficile andarci a giocare contro in casa".

Gli altri due ex sono Panico e Finotto che a Cittadella hanno lasciato un ottimo ricordo facendo parte del gruppo arrivato sino alla finale play off per accedere in serie A. Panico ha anche giocato e segnato nella semifinale d’andata contro il Benevento in un match che ha segnato l’apice della storia della società veneta"

Gianluca Bondielli