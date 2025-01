Juniores Nel campionato regionale. Pontremolese super. Piegato il Montecatini

Montecatini1Pontremolese2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Brizzi, Innocenti, Guaspari (54’ Pacini), De Marino (85’ Benedetti), Conti, Fantozzi (54’ Tesi), Calvani (83’ Matteini), Mauriello, Falconi (61’ Tempestini), Proto, Attinasi. All.: Lucherini.

PONTREMOLESE: Beghini, Romito (69’ Ghiselli), Di Santo, Lucchini, Gargiulo, Arrighi, Santoni, Hahxiu (83’ Ribolla), Guastini, Lazzeroni, Pifferi. All.: Guastini.

Arbitro: Innocenti di Lucca.

Marcatori: 31’ Guastini, 67’ Attinasi, 81’ Ghiselli.

MONSUMMANO – Partono in tredici con gli occhi sognanti e pieni di paura. Escono, dallo “Strulli“ di Monsummano tra gioia e abbracci, magari increduli e attoniti dopo una super prestazione contro il Montecatini, scivolato al quinto posto della graduatoria del campionato Juniores regionale. La Pontremolese (nella foto), che vince per la terza volta lontano dalle mura amiche, quinta in totale con Guastini, conquista tre punti rigeneranti in proiezione-salvezza e scatena entusiasmi che sino a poche settimane fa erano impronosticabili.

La Pontremolese vista all’opera in terra termale, denunciava assenze importanti ma decisiva è stata la prova offerta dal gruppo che sicuramente fortifica il guppo, capace in questa occasione di avere al posto della propria pelle la maglia che indossa. La vittoria infatti, ancorché meritata, è stata inseguita sempre, sfoderando una prestazione ammirevole, a tratti commovente, rinunciando alle etichette e sposando umiltà e sacrificio.

Gli azzurrini, passati a condurre al 31’ con Guastini, sono stati raggiunti al 67’ dalla rete messa a segno da Attinasi che trovava il varco centrale in area per una conclusione precisa che colpiva il palo e finiva in rete. I restanti 28’ lunghi minuti al termine è venuta fuori la forza d’urto di Arrighi e compagni che non hanno mai mollato la presa inserendo in corso d’opera il bomber Ghiselli per uno sfiancato Romito, scalando Lucchini in difesa e abbassando Hahxiu in mediana, la squadra si è rianimata e con il possente Ghiselli affonda di testa la rete della vittoria di straordinaria importanza, per una classifica che vede gli azzurri dentro al campionato.

Ebal.