La storia: la squadra composta da ragazzi di tante nazionalità pronta al secondo campionato. Don Marco di Giorgio: "A volte le follie diventano bellissime storie». Dica "Casa 33»: il calcio multietnico e solidale è realtà

Aiutare le presone attraverso il calcio. Con questo intento è nata l’idea di CaSa 33, un progetto di Alex Bragagnolo, ex giocatore della Vis, che ha creato una squadra multietnica con un gruppo di ragazzi provenienti da diversi paesi del mondo, con l’obiettivo di integrarne le diverse culture e farli sentire a CaSa. Una realtà che da un paio di anni si allena nel campo della parrocchia di Montecchio, messo a disposizione da Don Marco Di Giorgio, che dopo la prima stagione disputata in terza categoria, nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente la nuova formazione, in vista dell’avvio del campionato. Un evento che si è tenuto nel campetto della chiesa di Santa Maria Assunta, vicino a quello in cui si allenano i ragazzi, di fronte ad un pubblico di circa un centinaio di persone. L’idea degli organizzatori era far vivere ai ragazzi una serata di festa in cui loro fossero i protagonisti. E così è stato. Tra i presenti in tanti già conoscevano bene il progetto, mentre altri lo hanno imparato a conoscere leggendo il libro "Pensa credi sogna e osa". Un testo che parla proprio di questa bella esperienza, scritto dal secondo mister della squadra, Lanfranco Ugolini. Tra i tantissimi presenti, anche diverse persone che si sono fermate per conoscere meglio la realtà di CaSa 33. Durante l’evento, condotto da Juri Ciuffoli, alla presentazione dei giocatori si sono alternati momenti musicali con brani interpretati da Besma e dal cantautore pesarese Davide Scavolini. Con quest’ultimo i ragazzi hanno avuto anche il piacere di collaborare partecipando al video della sua ultima canzone "Mi fai bene". Alla serata sono intervenuti anche Palmiro Ucchielli e Mirco Calzolari, sindaco e assessore allo Sport di Vallefoglia, oltre che all’assessore allo Sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora. Don Marco di Giorgio, che ospita i ragazzi nel campo della parrocchia da due anni, ha raccontato alla platea il momento in cui Alex Bragagnolo è andato da lui ad esporgli il progetto: una "pazzia" diventata una bellissima realtà. Perché, come diceva Don Benzi "le cose belle, prima si fanno e poi si pensano".

Alice Muri