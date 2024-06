L’Aia di Arezzo presenta il torneo riservato ai fischietti in arrivo da ogni parte d’Italia. Gli arbitri diventano calciatori. La Coppa dei Campioni in città

AREZZO

Scatta la decima edizione della Coppa dei Campioni Aia (Associazione Italiana Arbitri), torneo riservato ai fischietti nazionali che per un weekend diventano atleti di calcetto e si sfidano fino al novantesimo per il titolo di campioni d’Italia. Anche quest’anno si prevede di battere il record di presenze: oltre 300 associati provenienti dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Cagliari, Collegno, Foligno, Lecce, Milano, Nola, Palermo, Perugia, Pinerolo, Pisa arriveranno ad Arezzo. Previsto un tour guidato, con un’appendice a Lucignano e Monte San Savino per una rappresentanza delle sezioni, i direttori di gara assisteranno alla Giostra del Saracino e verranno accolti e salutati nel corso di una cena "sotto le stelle" stasera in piazza del Comune. Durante la presentazione, interventi dell’assessore Federico Scapecchi ma non solo.

"Siamo crescendo con entusiasmo – ha commentato il presidente della sezione arbitri di Arezzo Sauro Cerofolini – e siamo molto contenti della risposta che otteniamo". Franco Scortecci, presidente di Estra Energie: "La società conferma la sua vocazione territoriale, appoggiando le tante manifestazioni sportive che si svolgono".

Le sfide si giocheranno nei campi del club Occhi Verdi a partire da oggi alle 15 con le qualificazioni fino alla conclusione di domenica dedicata a semifinali e finale. Sport, divertimento ma anche solidarietà e fair play: parte del ricavato dell’iscrizione al torneo sarà devoluta all’Ail di Arezzo "Federico Luzzi onlus". Tanti gli ospiti, a partire dal vertice nazionale dell’Aia, il presidente Carlo Pacifici.