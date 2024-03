Le curiosità Si riconosce nel credo di Conte: "Ero innamorato di quella Juventus, di come giocava e della sua mentalità...». "Ho una famiglia eccezionale che mi permette di pensare solo al calcio»

Antonio Calabro è originario di Melendugno, piccolo comune nel leccese dove ancora risiede, ed è molto legato alla sua terra ed ai suoi affetti. "È ovvio che chi fa il mio mestiere qualche sacrificio in questo senso lo mette nel conto – ci spiega –. Gran parte delle giornate le vivo di calcio e quando viene la sera vorresti avere un po’ di serenità familiare. Io a casa ho una famiglia sana, coesa e compatta. Mia moglie Katia mi permette di pensare solo al calcio e questa è una fortuna". Calabro ha due figlie: la ventenne Sofia, che studia mediazione linguistica all’Università ed è in Erasmus a Siviglia, e la sedicenne Matilde, nata a Pistoia e che studia ancora a casa. "Ormai entrambe hanno spiccato il volo" confessa sorridendo.

Oltre al calcio il tecnico pugliese non ha hobby particolari se non quello di rifugiarsi, appena possibile, nella sua campagna al mare. "Qui mi rilasso davvero – racconta –. Venerdì sera sono arrivato tardi a casa dopo un lungo viaggio in auto ma sabato mattina alle sette e mezza ero già al podere per tagliare l’erba. Sono cose che mi piace fare da me". Calabro calcisticamente è considerato un “Contiano“ come lui stesso conferma: "Sono partito con la Juve di Conte. Ero innamorato e ancora ricordo tutto di quella squadra. Di come giocava, della sua mentalità. Ho fatto anche qualche passaggio della tesi del master su quella Juve. Mi riconosco molto nel credo di Conte e anche caratterialmente siamo vicini. C’è chi è attirato da Guardiola, Sarri. La mia attenzione, invece, è sempre stata focalizzata su di lui".