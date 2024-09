Le elezioni del comitato toscano della Figc-Lnd. Conferma nel segno della continuità e del lavoro. Mangini presidente all’unanimità

Nel segno della continuità e dell’ottimo lavoro svolto. Paolo Mangini è stato riconfermato all’unanimità presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd, insieme alla sua squadra. L’assemblea elettiva del calcio regionale si è svolta a Palazzo Wanny di Firenze. L’evento è stato caratterizzato da un’eccezionale partecipazione delle società toscane che hanno voluto intervenire in modo importante creando un proficuo dibattito con le istituzioni sportive. Più di 400 affiliate, oltre il 70% delle aventi diritto tra quelle in presenza e chi ha delegato altre società, hanno avuto modo di eleggere i propri rappresentanti federali per il prossimo quadriennio.

"Ringrazio tutti per la dimostrazione di fiducia e stima ricevuta. Vogliamo affrontare al meglio le prossime e impegnative sfide, tra cui la riforma dell’ordinamento sportivo, la cancellazione del vincolo, il confronto con i professionisti e la possibile riforma dei pesi elettorali all’interno della Figc. Al termine di un’assemblea segnata da un confronto franco e sincero, su tutte le tematiche riguardanti il calcio giovanile e dilettantistico".

Questi i nuovi rappresentanti delle società toscane. Componenti del Consiglio direttivo: Antonioli, Bellocci, Canuti, Fusai, Maccheroni, Merlini, Perniconi, Spinicci, Taiti, Tralci. Componenti effettivi Collegio dei revisori: Sarra, Tommasini, Torrini. Responsabile regionale calcio femminile: Landucci; per il calcio a 5: Banchini. Designazione del candidato alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: Abete, con i vice presidenti Mossino e Cadoni.

Soddisfazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presente all’assemblea, per la rielezione di Paolo Mangini: "La sua leadership - afferma Giani - continua a rappresentare un punto di riferimento per il calcio nella nostra regione, unendo passione e competenza, a sostegno di tutte le società sportive. Il suo impegno nel promuovere lo sport tra i giovani e nel garantire la crescita del calcio toscano, è un esempio per tutti".

Francesco Querusti