Le iniziative Il Comune trasforma lo stadio in un salotto di casa per mille tifosi. Al seguito degli azzurri due pullman e decine di minivan. Maxischemo ai Marmi: ingresso gratuito in tribuna

Siamo attorno ai 400 biglietti venduti nel settore ospiti ma il numero di tifosi azzurri presenti domenica allo “Vigorito“ di Benevento potrebbe salire anche a 450. Gli ultras sono riusciti a organizzare due pullman e una decina di minivan. Tanti supporters non facenti parte della tifoseria organizzata si sono mossi autonomamente optando anche loro su pulmini a 9 posti. Non è stato facile reperire mezzi a noleggio vista l’enorme domanda che nel contempo ha fatto lievitare inevitabilmente anche i prezzi. Ci saranno anche tanti coraggiosi che si sbarcheranno il viaggio con mezzi propri.

Per chi non potrà sostenere la dispendiosa e lunga trasferta in Campania di 1200 km complessivi tra andata e ritorno l’amministrazione comunale metterà a disposizione un maxischermo da cui si potrà assistere alla partita dalla tribuna facendo il tifo tutti insieme. Alla fine la scelta del luogo, che ci sembra particolarmente azzeccata, è ricaduta sullo stadio dei Marmi. I tifosi potranno guardare la semifinale dalla tribuna avendo 1000 posti a disposizione. Sarà necessario presentare un tagliando, gratuito, che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell’impianto (ex punto informazioni di viale XX Settembre 152/A, – località Stadio) nella giornata di oggi dalle 15 alle 18 e di domani dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimento della disponibilità. I cancelli dello stadio saranno aperti alle 19,30, un’ora e 30 prima dell’inizio della partita.

Naturalmente in lungo ed in largo per tutta la città, dalla marina al centro storico, ci saranno tanti locali ed esercizi commerciali che trasmetteranno l’evento per una Carrara completamente mobilita e tinta di giallo-azzurro.

Se la “febbre“ del tifo è alta in terra apuana altrettanto lo è a Benevento dove la sconfitta dell’andata non ha certo spento l’affetto ed il calore dei sanniti verso la propria squadra. La prevendita giù sta andando a gonfie vele e tra oggi e domani supererà ampiamente le 7000 unità sancendo il record stagionale di presenze. La Carrarese ieri ha effettuato un’unica seduta mattutina e stamattina sosterrà l’ultimo allenamento a casa per poi partire subito dopo in treno alla volta di Benevento.

Gianluca Bondielli