Le interviste Antonio Calabro, soddisfatto della prova della squadra, dedica la vittoria al presidente Gemignani e ai tifosi. "Il progetto tecnico sta trovando continuità»

Stessa Carrarese ma risultato diverso. La coerenza e la cocciutaggine di Antonio Calabro (nella foto) alla fine sono state premiate. "Abbiamo fatto una gara in linea con le precedenti trasferte – ha spiegato il mister apuano –. Sono cambiati soltanto gli episodi che a Cesena e Cremona, per esempio, non ci avevano consentito di far punti e stavolta si. Qui a Frosinone il rigore parato da Bleve ed il palo di Marchizza hanno fermato i nostri avversari mentre Cicconi non ha sbagliato. Il nostro atteggiamento in campo è sempre lo stesso da gennaio a questa parte con un progetto tecnico che sta trovando continuità e certezze anche in Serie B. La nostra impostazione è la medesima ma doveva necessariamente essere condita da grosso rispetto verso una squadra, un club che quattro mesi fa si trovava in serie A. Venivamo da 10 gol incassati in trasferta nelle precedenti gare. Stiamo trovando una certa compattezza che rappresenta una base su cui continuare a lavorare.. Adesso viene il bello nel senso che dobbiamo tornare nel nostro stadio e tornare alla gestione settimanale ordinaria perché, comunque, percepiamo un certo disagio nell’affrontare anche tutta questa serie di difficoltà logistiche".

Non poteva mancare in questo senso la domanda sui lavori allo stadio dei Marmi. "Le tempistiche che ci sono state prospettate per farci ritorno – ha ribadito Calabro – devono essere rispettate poiché l’obiettivo salvezza può essere raggiunto solo sfruttando l’effetto casalingo. Colgo l’occasione per dedicare questi tre punti al presidente che in questi anni ha creato un qualcosa di straordinario a livello di progetto che è venuto a compimento con la promozione e che, nonostante un momento non particolarmente brillante a livello di risultati, dimostra vicinanza e fiducia sul nostro lavoro. Un grazie anche ai tifosi, sempre presenti al nostro fianco, ovunque e comunque, ma soprattutto, nei momenti di difficoltà".

Gianluca Bondielli