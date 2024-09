Le interviste Il tecnico è contento della prestazione della squadra ma non del risultato. Calabro: "E’ mancato un pizzico di fortuna»

E’ un Antonio Calabro contento della prestazione ma non del risultato, come spesso, è accaduto quest’anno quello che ha parlato a fine partita. "Sono soddisfatto della prestazione mostrata dai ragazzi . Abbiamo approcciato bene la sfida mantenendo la nostra identità . Abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccare la partita e per questo ci resta l’amaro in bocca per non averla vinta. Abbiamo lavorato duramente durante la settimana studiando situazioni tattiche che potessero risolvere alcune problematiche difensive evidenziate nei precedenti incontri ed ho visto i frutti di questo lavoro. Abbiamo concesso poco senza rinunciare alla nostra propensione offensiva. Ci è mancato un pizzico di fortuna sugli episodi che poi spesso spostano gli equilibri. Penso al palo di Cicconi o anche all’infortunio di Hermannsson che mi ha obbligato a tenere in campo uno stremato Finotto".

"Tatticamente ho scelto tre giocatori offensivi con Cherubini più arretrato per un 3-5-2 più prudente. Non ci aspettavamo il cambio di modulo della Reggiana ma siamo riusciti ad adeguarci subito adottando le giuste contromisure del caso soprattutto grazie al lavoro dei nostri quinti che cercavano con insistenza l’uno contro uno. Ringrazio il Pisa Calcio per l’ospitalità per le gare e il Montignoso per averci fatto sentire a casa durante gli allenamenti ma ora è giunto il momento di tornare quanto prima sul nostro terreno di gioco per preparare ancora meglio le gare".

Dei giocatori si è presentato Manuel Cicconi: "Abbiamo fatto un’ottima gara. Avremmo meritato la vittoria contro una squadra forte e ben organizzata tatticamente. La scelta del mister di rendere il centrocampo più folto ha ripagato. Siamo riusciti a ritrovare il nostro equilibrio in campo e a concedere poco. Ci portiamo con orgoglio a casa un punto che muove la nostra classifica e una prestazione di livello. A livello personale sono soddisfatto del contributo fornito. Non tutte le partite sono uguali e come contro il sassuolo, essendoci più spazi, calciatori con le mie caratteristiche hanno la possibilità di rendere meglio".

Gian.Bond.

Nella foto, Antonio Calabro