Le interviste Il tecnico Pisciotta soddisfatto per il passaggio del turno e per il ritorno in campo del capitano Vignali. "Ottima partita, non abbiamo rischiato niente»

Il passaggio del turno di Coppa ha riportato il sereno in casa bianconera. "Ho visto una squadra totalmente diversa da quella di domenica – ha spiegato il mister Massimiliano Pisciotta -. Era stata una giornata storta incredibile. Ci siamo parlati nello spogliatoio. Abbiamo rimesso a posto la testa e fatto una buona gara senza rischiare niente. Abbiamo colpito due legni e poi l’ha decisa il gol di Buffa. Devo dire bravi ai ragazzi che hanno giocato. Sono entrati in campo con intelligenza e voglia di fare risultato. Giocatori che avevano giocato pochissimo in campionato si sono fatti trovare pronti". Ora testa a Sesto Fiorentino dove domenica la Massese è attesa da una gara bella tosta. "Le gare di campionato sono tutte toste – ha chiarito Pisciotta -. La Sestese è una squadra in palla, ha 7 punti in classifica. Noi dobbiamo iniziare a fare un cammino più continuo centrando una striscia di risultati positivi".

Tra le buone notizie il ritorno da titolare in campo del capitano Andrea Vignali. "Andrea è un ragazzo eccezionale. Non ce l’aspettavamo che anche oggi potesse fare settanta minuti ma li ha fatti. E’ normale che nella seconda parte sia andato un po’ sottotono ma nel primo tempo ha colpito una traversa e dimostrato tutto il suo valore. Tutto ciò fa ben sperare per il futuro perché lui è un elemento importante per noi".

Gianluca Bondielli