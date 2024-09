Le probabili formazioni I neroverdi possono contare su una rosa sontuosa e tra le più giovani con un età media di 23,9 anni. Gli emiliani di mister Grosso senza Berardi

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Finotto; Shpendi. A disp. Mazzini, Chiorra, Hermannsson, Guarino, Oliana, Motolese, Belloni, Bouah, Zuelli, Giovane, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. All. Calabro.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Thorstvedt, Boloca, Obiang; Antiste, Mulattieri, Laurienté. A disp. Moldovan, Paz, Pieragnolo, Lovato, Miranda, Muharemovic, Iannoni, Lipani, Pierini, Moro, D’Andrea, Volpato, Russo. All. Grosso.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Bindoni di Venezia e Tegoni di Milano.

Quarto uomo: Vingo di Pisa.

Var: Volpi di Arezzo.

A-Var: Fourneau di Roma 1.

Stadio: Arena Garibaldi “Romeo Anconetani“ di Pisa (ore 15).

CARRARA – Ha una rosa sontuosa il Sassuolo che pur essendo tra le più giovani della serie B (media di 23,9 anni seconda solo al Frosinone con 23,1) vanta tra le proprie fila tanti giocatori reduci dalla serie A e di grande prospettiva. Non ha che l’imbarazzo della scelta, quindi, l’ex campione del mondo Fabio Grosso (nella foto) a mandarne in campo undici. A questo squadrone manca ancora Berardi, sempre alle prese con la rieducazione post crociato, e gli assenti di giornata sono Caligara, Kumi e Ghion ma la lista dei disponibile rimane lunghissima e ritrova in difesa Lovato, già nel giro della serie A, che dovrebbe però accomodarsi in panchina.

Mister Grosso in conferenza stampa ha chiarito che Laurienté è tornato a tutti gli effetti a far parte del progetto e quindi si ritrova con un “campione“ in più per la categoria che era appetito da squadroni in serie A. Il tecnico romano non dovrebbe prescindere dalla difesa a quattro ma potrebbe a livello tattico fare qualche variazione sul tema puntando sul tridente puro. In pratica ci sono alternative di livello in tutti i ruoli che renderanno meno complicate le scelte dell’ex campione del mondo Fabio Grosso.

Gian.Bond.