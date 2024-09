Le probabili formazioni La compagine emiliana dispone di una rosa ampia e competitiva. L’unico asente è l’infortunato Samprisi. C’è solo l’imbarazzo della scelta per Viali

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Hermannsson, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. A disp. Mazzini, Chiorra, Guarino, Oliana, Illanes Motolese, Belloni, Bouah, Zuelli, Giovane, Cherubini, Falco, Cerri, Shpendi, Capello. All. Calabro.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Sersanti, Reinhart, Portanova; Marras, Gondo, Vergara. A disp.: Motta, Libutti, Cavallini, Lucchesi, Nahounou, Stulac, Cigarini, Ignacchiti, Girma, Maggio, Vido, Okwonkwo. All.: Viali.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova.

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Paolo Laudato di Taranto.

Quarto ufficiale: Matteo Nigro di Prato.

Var: Pairetto.

Avar: Rutella.

Stadio: Arena Garibaldi di Pisa (ore 15).

CARRARA – Avrà ampie possibilità di scelta William Viali (nella foto) nello schierare la sua Reggiana quest’oggi a Pisa (stadio Arena Garibaldi, fischio d’inizio ore 15) visto che l’unico infortunato rimane Sampirisi, in fase di recupero da un problema al ginocchio. Per il resto i giocatori restano tutti a disposizione. Tra i convocati non dovrebbero esserci Pettinari e Kabashi mentre dovrebbero essere dirottati in tribuna Sposito ed Urso.

Il tecnico granata dovrebbe confermare la solita difesa mentre per la cerniera di centrocampo e l’attacco i ballottaggi sono molti. Il dubbio in mezzo è tra il più dinamico Reinhart ed il più compassato Stulac e tra Sersanti e Ignacchiti. Portanova è un punto fermo. C’è solo da capire se giocherà più avanti o più indietro. Marras potrebbe essere lanciato titolare facendo spostare di fascia Vergara. Il ruolo di punta centrale se lo contendono in tre con Gondo che sembra in vantaggio su Vido e Okwonkwo. Insomma di soluzioni ce ne sono davvero tante a dimostrazione della rosa largamente competitiva per la categoria in possesso della Reggiana.

Gianluca Bondielli