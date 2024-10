Le probabili formazioni Nella linea offensiva laziale tanti assenti e scelte obbligate per mister Vivarini. Ambrosio al centro, Partipilo e Distefano sulle fasce

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono, Kalaj, Monterisi, Marchizza; Gelli, Cichella, Darboe; Partipilo, Ambrosino, Distefano. A disp. Sorrentino, Minicangeli, J.Oyono, Biraschi, Szyminski, Bettella, Garritano, Begic, Haudi, Vural, Machin, Canotto, Ghedjemis, Pecorino, Sene, Kvernadze. All. Vivarini.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Bouah , Schiavi, Capezzi, Cicconi; Finotto, Cherubini; Cerri. A disp. Chiorra, Mazzini, Guarino, Oliana, Motolese, Belloni, Zanon, Giovane, Zuelli, Palmieri, Falco, Panico Capello. All. Calabro.

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

Assistenti: Marco Bresmes di Bergamo e Thomas Miniutti di Maniago.

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

Var: Gianpiero Miele di Nola.

Avar: Alberto Santoro di Messina.

Stadio: Benito Stirpe (ore 15).

CARRARA – Con Tsadjout operato in settimana al menisco e Cittadini ancora out per infortunio permane la penuria in attacco per il Frosinone che ha Pecorino tornato ad allenarsi da pochi giorni con la squadra. Mister Vincenzo Vivarini (nella foto) a questo punto potrebbe riproporre Ambrosino al centro di un attacco che dovrebbe essere a tre punte con Partipilo e Distefano sulle fasce.

Tra gli indisponibili sicuri rimane pure il difensore Lusuardi mentre Bettella dovrebbe essere convocato così come lo sarà certamente il rientrante Biraschi. A parte il dubbio sul ruolo del terminale offensivo che in alternativa ad Ambrosino potrebbe essere ricoperto da Pecorino o dal giovane Sene, il tecnico dei ciociari sembra avere le idee chiare sull’undici da schierare contro la compagine della Carrarese.

In difesa verrà confermata la collaudata coppia Monterisi-Kalaj mentre a centrocampo c’è ballottaggio tra Garritano ed il maliano Darboe, rientrato dai due turni di squalifica. Come punte esterne Distefano e Partipilo partono avanti a Begic e Ghedjemis.

Gianluca Bondielli