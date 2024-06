Le reazioni Il patron della compagine veneta Renzo Rosso è rimasto impressionato dalla grande condizione degli azzurri. "Mai vista una squadra così forte a Vicenza»

La Carrarese a Vicenza ha destato grande impressione guadagnandosi i complimenti sinceri anche degli avversari a cominciare dal presidente Renzo Rosso (nella foto), lo stilista fondatore di Diesel. "Mai vista una squadra così forte qui a Vicenza – ha esternato il massimo dirigente biancorosso –. Fisicamente, mentalmente e a livello di gioco, la Carrarese mi ha impressionato. Ora ci sono altri novanta minuti da giocare, abbiamo le nostre carte. Certo ci mancano quattro uomini fondamentali ma nel secondo tempo ho visto un Vicenza che ha tenuto gli avversari. Al ritorno servirà recuperare le energie e portare gli episodi dalla nostra parte".

Anche l’allenatore Stefano Vecchi ha ammesso le difficoltà incontrate: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare ed il merito è della Carrarese. Speravamo di indirizzare la finale dalla nostra parte in questa prima partita sfruttando anche il fattore campo ma non ci siamo riusciti. Chiaramente loro hanno fatto meglio di noi ma qualche segnale di pericolo gli è stato comunque dato. Tra primo e secondo tempo mi sono un po’ arrabbiato perché siamo arrivati fin qui e non voglio vedere teste basse, occhi spenti o facce tristi. Le difficoltà in finale si trovano ma la nostra è una squadra sul pezzo. Pur in una partita sofferta siamo rimasti in piedi nonostante gli episodi di infortuni e squalifiche ci stiano venendo un po’ contro. I ragazzi non hanno mai mollato nonostante la pressione della Carrarese".

"Certo mi aspettavo un po’ più di gioco da parte nostra – prosegue – ma è chiaro che quando perdi Ronaldo dopo cinque minuti, al di là dell’aspetto emotivo della squadra, perdi un giocatore che sotto pressione scardina il pressing avversario. E’ entrato Rossi che ha fatto una signora partita, anzi non pensavo potesse fare 90 minuti così, sono contento di averlo rivisto in campo in queste condizioni. Mi ha dato un segnale importante".

Gianluca Bondielli