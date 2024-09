Le reazioni La squadra subito al lavoro in vista della partita di sabato all’Arena Garibaldi (ore 15) contro la Reggiana. Calabro: "Valuteremo dove si può migliorare»

Nessun giorno di stacco. La Carrarese ha ripreso subito ad allenarsi e già ieri era in campo a Montignoso. Più che un provvedimento punitivo per la squadra si è trattata di una necessità visto che il prossimo impegno sarà in anticipo al sabato. Ci saranno da valutare le condizioni di Illanes, rimasto fuori dal derby per un affaticamento muscolare, e capire se una settimana in più di allenamento potrà consentire a Falco, l’uomo di qualità acquistato sul gong del mercato, di rientrare tra i convocati ed alzare il livello tecnico dell’attacco azzurro. Sui limiti della squadra visti a La Spezia il tecnico Antonio Calabro (nella foto) si era espresso senza particolare preoccupazione domenica nelle riflessioni post gara.

"Si possono risolvere – aveva dichiarato –. Mi riguarderò la partita a mente fredda e con lucidità valuteremo dove si può migliorare cercando di mantenere l’identità che è quella di una squadra offensiva. Con lo Spezia abbiamo fatto 2 gol, cosa non da tutti, ma ne abbiamo presi 4 di cui 3 da palla inattiva. Chi ha giocato non ha demeritato ma sotto il punto della struttura è innegabile che concedevamo qualcosa agli avversari ma abbiamo giocatori arrivati a fine mercato come Guarino ed Hermannsson che possono garantirmi qualcosa in più sotto questo aspetto. Sono giocatori sui quali la società ha puntato molto ma, chi per una ragione e chi per un’altra, hanno necessità di essere inseriti gradualmente in un contesto di gioco e di squadra. Quando saranno pronti avrò delle alternative in più ma non sempre troveremo squadre così strutturate come lo Spezia".

Insomma, la Carrarese non ha ancora potuto sfruttare tutto il proprio potenziale messo a disposizione dopo gli ultimi acquisti ed in questo senso non è stata certo una bella notizia la frattura al piede di Cavion, giocatore che per caratteristiche poteva diventare importante nelle rotazioni di centrocampo.

Gian. Bond.