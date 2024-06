L’evento calciofilo inizia stasera col gran galà di Palla al centro al Marco Polo SC, poi domani (c’è Arrigo Sacchi) e domenica in piazza Mazzini. La tre giorni Versilia Football Planet a Viareggio

Il Versilia Football Planet è sbarcato a Viareggio: si parte stasera al Marco Polo Sports Center e poi domani e domenica in piazza Mazzini. Tutto ad ingresso libero! Organizzato da Marco Calamari d’intesa col Comune di Viareggio e l’assessore Rodolfo Salemi, l’evento (giunto alla sua 6ª edizione... dopo le prime 5 fra Lido e Camaiore) a tema pallone con tutte le sue declinazioni e uno stile romantico ("Il calcio è un gioco") regalerà a viareggini, versiliesi, turisti e vacanzieri una tre giorni di calcio, calcetto, biliardino, subbuteo, footgolf, calcio camminato, footdarts, freestyle, tifoserie, premiazioni, interviste, talk, telecronache e intrattenimento.

Si parte stasera col gran galà della seguitissima trasmissione fb e tv sul calcio dilettanti Palla al centro (conduce Simone Ferro, in regia Andrea Ristori) che animerà il Marco Polo SC con una sorta di “notte degli oscar“ con le premiazioni dei migliori della stagione dalla Serie D alla Seconda categoria. Poi da domani per 2 intensi giorni ecco l’apertura del “villaggio calcistico“ in piazza Mazzini (dalle 18 a mezzanotte sia sabato sia domenica). Radio Bruno con la sua musica intratterrà la piazza, già animatissima sia sul lato mare sia sul lato “fontanone“ con tantissime attività e giochi. Ci saranno pure le telecamere di 50 Canale. Nonni, genitori e bimbi potranno condividere momenti di pallone fra aneddoti e sfide di calciobalilla, footgolf, subbuteo (con tavoli e istruttori nazionali) e “tiro al bersaglio“ con i piedi.

Ci saranno i "freestyler" campioni del football-street Simone Amati e Luca Galli. Poi i club dei tifosi di Inter, Juve, Milan, Fiorentina e Roma. Sul campo da futsal allestito in piazza (con telecronache live) si esibiranno i bambini del Versilia Calcio a 5 e poi ci sarà la Final Four tra le squadre che hanno vinto i campionati al CTL. Sul palco il clou è il talk-show “A tu per tu col pallone” condotto da Bruno Vesica, con sabato sera l’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi protagonista e domenica il giornalista Xavier Jacobelli e il talent scout Michele Fratini.