L’intervista All’indomani della gara di ritorno della finale playoff il tecnico ha le idee chiare su come affrontare i biancorossi. "La formazione ce l’ho già tutta in testa»

"La formazione? L’ho già tutta in testa". A domanda precisa ha risposto così Antonio Calabro (nella foto). Non si parla naturalmente di uomini per non dare vantaggi all’avversario ma il tecnico di Melendugno ha le idee chiare sul fatto di puntare ancora su chi ha tirato la carretta ma magari è un po’ stanco all’ottava gara in 27 giorni o dar spazio a forze fresche. "Ci servirà mettere la miglior formazione del momento come abbiamo sempre fatto in questi play off. Siamo stati sempre bravi a centellinare le forze, compreso Capello che ha giocato pochi minuti. Tutti hanno partecipato a questa competizione e tutti hanno dato il loro contributo. Secondo me la nostra grossa arma in più sono stati proprio quelli che sono entrati in corsa".

Capello è stato il grande assente di questi playoff. "Noi non ci siamo mai lamentati del fatto di essere senza di lui ovvero dell’attaccante che ha sempre giocato titolare e questo conferma la bontà di chi lo ha sostituito. Giannetti su tutti contro la Juventus. Io prendo quello che ho al momento senza lamentarmi".

Domenica rientrerà sicuramente Zuelli, che ha scontato la squalifica, tra i titolari mentre è da valutare il recupero di Capezzi per il centrocampo. Dietro ci sarà un ballottaggio tra Illanes e Coppolaro. Il fatto di non aver rischiato nulla all’andata potrebbe giocare a favore dell’argentino. In attacco Palmieri e Della Latta si giocano il posto a fianco di Panico e dietro a Finotto. E’ arrivata, intanto, la designazione per la finale di ritorno. A dirigerla sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e di Mattia Regattieri di Finale Emilia. Il quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 mentre al Var sarà a cura di Francesco Meraviglia di Pistoia e l’Avar di Daniele Paterna di Teramo.

Gianluca Bondielli