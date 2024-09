Massese Cresce l’attesa per la sfida contro la Pro Livorno in programma domani alle 15 allo stadio Vitali. Pisciotta: "Match importante, daremo tutto»

Galvanizzata dal successo di mercoledì sul Certaldo, la Massese ha già messo nel mirino la Pro Livorno, autrice di una partenza sprint con due vittorie nelle prime due con Ponsacco e Pontebuggianese, arrivate peraltro senza subire gol. Per il tecnico bianconero Pisciotta è presto però per dire chi la farà da padrone in questo campionato.

Mister, la Pro Livorno è partita molto bene, che partita dovremo aspettarci domenica?

"Sarà una partita importante, da affrontare con tutto quello che abbiamo. Sono una squadra raccolta, ostica, che si difende bene e subisce poco. Sono esperti per la categoria perché è da diversi anni che ci giocano e hanno fatto anche una stagione in D, ma noi ci faremo sicuramente trovare pronti".

Dalla sfida contro il Certaldo ha raccolto impressioni positive?.

"Sì, ma ne avevo già raccolte sia in Coppa che a Camaiore, nonostante un primo tempo no. Da quella prima frazione abbiamo riaggiustato il tiro e adesso cerchiamo di andare avanti sulla strada intrapresa ieri".

Qual è la condizione del gruppo?

"Il gruppo ha spirito e voglia e l’ho capito a Camaiore, perché quando una squadra va sotto 4-0 e ciononostante non subisce contropiedi significa che ha un’identità forte. Quando si è sotto con un risultato del genere è normale catapultarsi in avanti per provare a riaprirla, sbilanciandosi. A noi questo non è accaduto: siamo rimasti sul pezzo, abbiamo sfiorato la rimonta, senza riuscire a centrarla".

In attacco c’è abbondanza di soluzioni ma forse manca un po’ di cinismo?

"La squadra crea, ma bisogna imparare a chiudere prima i conti. Le soluzioni però sono tante e ci permettono di cambiare pelle anche a partita in corso e questo aiuta".