Memorial Paolo Rossi. Festa Real al Brilli Peri

Gol e spettaccolo nel segno di Paolo Rossi. Cala il sipario sulla terza edizione del memorial intitolato a Pablito, l’eroe del Mundial 1982, che ha visto ben 16 formazioni giovanili italiane e straniere, professioniste e dilettanti, sfidarsi sui principali impianti sportivi del Valdarno. Proprio lì, nella vallata dove Paolo Rossi aveva scelto di vivere insieme alla moglie Federica Cappelletti, e alle figlie. Tre giorni di sfide tra lo stadio comunale di Bucine, intitolato a Paolo Rossi, il Brilli Peri di Montevarchi, il Fedini di San Giovanni Valdarno e il Matteini di Terranuova.

A contendersi il trofeo, come detto 16 formazioni under 14, dal Milan alla Juventus, dalla Roma al Porto allo Slavia Praga passando per la Fiorentina, il Real Madrid e il Dac senza dimenticare le valdarnesi Terranuova Traiana, Montevarchi, Sangiovannese, oppure il Pontevalleceppi, Castiglion del Lago, Academy Civitanovese, Sedriano eVigor Senigallia. Un torneo che dalla seconda alla terza edizione ha visto crescere, anzi raddoppiare le formazioni ai nastri di partenza. E a proposito di crescita ecco l’ingresso del calcio femminile, sotto la spinta anche dell’impegno di Federica Cappelletti, recentemente confermata alla guida della Divisione Serie A Femminile Professionistica. E proprio il torneo femminile, andato in scena a Badia Agnano e riservato alla categoria under 17, ha registrato la vittoria dell’Arezzo calcio femminile che in finale ha superato il Chievo Verona Women. Nelle rispettive semifinali l’Arezzo aveva superato il Vicenza mentre il Chievo aveva vinto contro le ragazze del Freedom.

Tanta partecipazione anche sugli spalti da parte dei genitori dei baby calciatori in campo, compresa anche una rappresentanza di "supporter" di Slavia Praga e Dac, formazione proveniente dalla Slovacchia. Sul rettangolo verde è stato puro spettacolo tra gol e partite combattute fin dalle battute iniziali nei gironi eliminatori che sono stati disputati tra venerdì e sabato mattina. Poi nel pomeriggio di sabato via alle semifinali, comprese quelle di piazzamento per i club arrivati al secondo, terzo e quarto posto nei rispettivi gironi. La medaglia di bronzo è andata alla Juventus di Marco Pecorari che ha vinto per 3-2 contro il Porto. Sempre al Brilli Peri nel pomeriggio di ieri la finalissima tra il Real Madrid e la Fiorentina con il successo dei blancos premiati da Federica Cappelletti con il trofeo di questa terza edizione.