Mercato dilettanti, Berneschi può lasciare Foiano mentre Biondi e Miccio restano alla Sansovino. Mattesini all’Alberoro, Violi a Montagnano

AREZZO

È in continua evoluzione il mercato delle squadre aretine impegnate nel prossimo campionato di Promozione. La Sansovino si prepara ad una importante rivoluzione. Via Sodiq, Biscaro Parrini, Vangi, Nikolla, Bianchi, Chottong, Mazzuoli, Nardi e Arcaleni. Restano con il club savinese il centrale Biondi oltre alla punta Miccio. L’Alberoro dopo il ritorno di Benigni tra i pali ha raggiunto l’accordo con Riccardo Bennati, attaccante nelle ultime stagioni, con la maglia dei cugini del Montagnano. Alla corte di Riccardo Franchi arriva inoltre Miro Mattesini (nella foto), classe ‘93 proveniente dal Bibbiena e con esperienza in categorie superiori come Serie D ed Eccellenza, mentre saluta l’attaccante Pasqui, richiesto anche in Eccellenza.

Passando al Montagnano i torelli della Valdichiana hanno ufficializzato l’arrivo di Pietro Menchetti, classe 2006, nelle ultime due stagioni nel settore giovanile dell’Arezzo. In attacco invece ecco Gioele Violi, proveniente dal Resco Reggello e autore di 6 reti nell’ultimo campionato. Il Subbiano preleva dal Montagnano l’esterno offensivo Steccato, ex Arezzo, Fortis Juventus e Castiglionese. Il Foiano lascerà partire Diego Berneschi, richiesto in Eccellenza e serie D, mentre per Adami e Betti c’è solo da attendere la classica fumata bianca. Il Valdichiana si assicura Fabianelli in difesa e conferma in attacco Michele Terrazzi. Il club di Cesa e Marciano ha inoltre tesserato Merraghini, ex Subbiano e Capolona Quarata. Proprio il Capolona Quarata dopo la partenza di bomber Alessio Spartà sarebbe interessato a Iacuzio. Lo Stia si assicura un estremo difensore di qualità ed esperienza nonostante la giovane età. Si tratta di Gerardo goretti che arriva in maglia viola dopo le esperienze con Foiano e Lucignano. Sempre lo Stia ha raggiunto l’accordo con Achille Vuturo, nelle ultime stagioni al Casentino Academy. Il Pratovecchio ha ufficializzato l’arrivo del fantasista Nertil Shabani, classe 1991, reduce dall’esperienza con la maglia del Poppi.