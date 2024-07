Mercato dilettanti: le trattive dall’Eccellenza alla Terza categoria. I gol di Dieme per la Sansovino. Menchetti ancora in maglia viola

AREZZO

L’annuncio alla fine è arrivato. La Sansovino si è assicurata un pezzo da novanta per puntare al salto in Eccellenza. Per Enrico Testini oltre a Miccio in attacco ci sarà anche Louis Jerome Dieme. L’attaccante senegalese classe 1991 vanta un passato con le maglie di Roma (settore giovanile), Red Star in Francia prima di arrivare all’Arezzo in serie D. Quindi Fondi, Flaminia, Castello, Rieti, Nocerina, Trestina, Vigor Lamezia e quindi nelle ultime stagioni Maceratese, Pietralunghese e Asta. Una pedina importante per qualsiasi formazione di serie D ed Eccellenza, figurarsi in Promozione con la società del presidente Iacomoni che non vuole lasciare nulla al caso. E il mercato non è ancora finito per la Sansovino.

Nella vicina Foiano la squadra di Stefano Argilli potrà contare anche sul prossimo campionato di Eccellenza sulle doti e i gol di Adami. A Castiglion Fiorentino dopo Menchetti e Viciani è stato confermato anche Minocci. Novità sul fronte Tegoleto che aspetta di capire se potrà salire o meno d’ufficio in Promozione. Al momento non ci sono posti liberi e solo tre sette giorni arriverà la graduatoria decisiva. Intanto dopo alcune conferme arriva il passaggio di Palazzini al Montagnano mentre l’esperto attaccante Lazzeroni si accasa al Capolona Quarata che si assicura per il reparto offensivo anche Yaris Gozzi che lascia la Fortis Arezzo. Il Subbiano dopo la conferma del difensore Poponcini saluta Marco Capacci. L’attaccante infatti lascia la società gialloblù e si accasa allo Stia. La Fontebelverde ha ufficializzato l’arrivo di Sodiq, nell’ultima stagione prima all’Arezzo FA quindi alla Sansovino. Il Pieve al Toppo ufficializza l’arrivo del centrocampista Nicola Solfanelli (dal Terontola) e del portiere Cesare Guerri (dal Viciomaggio).

Il primo colpo del mercato in entrata della Sangiovannese è un attaccante. Ufficializzato ieri pomeriggio l’ingaggio di Michelangelo Nieri, classe 2001, reduce da un biennio a Ponsacco dove ha messo a segno 20 reti complessive.