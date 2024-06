Mercato dilettanti: Tommaso Marzi dagli Juniores della Correggese al Campagnola in Promozione, Calliku al Reggiolo. Chi si rivede a Rolo: Ziliani per la difesa

Ritorno importante a Rolo, che si è assicurato le prestazioni del difensore Cesare Ziliani (nella foto con Bruini), classe 1991, ex Cdr Mutina e prima ancora Riese (tre stagioni), Fabbrico (due) e, appunto, Rolo (5 campionati). Qui ritrova il tecnico Ferraboschi che Ziliani aveva avuto a inizio carriera nella Sanmichelese. Conferma quotidiana per il Lentigione che avrà ancora in rosa Leonardo Nanni. Anche per la Correggese conferma importante: a guidare la retroguardia ci sarà nuovamente Andrea Bertozzini, classe 1985, atleta esperto con un importante passato in Serie D, dove ha militato anche nel blasonato Mantova. Nell’ultima stagione ha chiuso con 36 apparizioni. A Luzzara altra conferma di spessore, quella di Matteo Bartoli, tornato a dicembre dopo una breve parentesi a Poviglio e protagonista della permanenza in Promozione. Nella stessa categoria il Campagnola tessera Tommaso Marzi, classe 2005, capitano degli Juniores della Correggese. A Vezzano, invece, arriva il classe 2005 Francesco Rota, prelevato dal Bibbiano/San Polo con cui ha vinto il Cavazzoli Under 20, oltre ad aver militato in prima squadra con 35 presenze in 2 anni, mentre saluta Nicolò Menozzi, che si accasa a Puianello; la Povigliese veste di giallo-rosso l’esterno offensivo classe 2004 Lorenzo Benassi, che vanta trascorsi con Brescello Piccardo e Sorbolo Biancazzurra. Il Reggiolo preleva il centrocampista Giulio Calliku, classe 1998, reduce da un’esperienza al Rapid Viadana. L’ex portiere di Correggese e Atletic Progetto Montagna, il 2001 Matteo Nicolosi, torna a Castelfranco.