Oggi alle 19 agli impianti sportivi del prato nord. Torneo di calcio a sette per ricordare l’ex dirigente del Figline Giancarlo Antonelli

Una serata di calcio nel segno del tempo che fu, per ritrovarsi tutti insieme ed omaggiare la memoria di uno "storico" dirigente del calcio e dello sport pratese. E’ quel che hanno organizzato alcuni ex-giocatori ed ex-dirigente del Figline, per ricordare la figura dell’ex-presidente del club nonché responsabile del settore calcio del CSI Giancarlo Antonelli (scomparso nel 2012 a 64 anni). A Figline era la figura di riferimento del movimento calcistico della frazione, oltre che anima instancabile del CSI a livello provinciale. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi del Prato Nord alle 19 odierne e prevede un torneo di calcio a sette fra quattro formazioni di ex-calciatori dilettanti del Figline. Due partite ad eliminazione diretta per poi arrivare alla finale e al termine della kermesse verrà consegnata una targa celebrativa alla moglie di Antonelli. "Un momento per ritrovarci e rendere omaggio a Giancarlo, ad oltre dieci anni dalla sua scomparsa – ha spiegato a nome degli organizzatori l’ex-giocatore Danny De Fusco – il Figline si è sciolto qualche anno dopo la sua scomparsa e ciò illustra bene quale fosse l’impegno da lui profuso nel club. Ma nessuno di noi lo ha mai dimenticato".

g. f.