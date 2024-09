Partita equilibrata al Corsini fino all’espulsione del bomber Sciapi. Poi ci pensa Del Bino a salvare la situazione. Fucecchio, il debutto in casa è a reti bianche

Fucecchio

0

Fratres Perignano

0

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Ghelardoni, Lecceti, Malanchi, Orsucci, Taddei, Mariani F., Agostini, Badalassi (68’ Cenci), Sciapi. A disp. Rocchi, Banti, Biagi, Melani, Cardini, Geniotal, Tiozzo, Mancini. All. Dell’Agnello.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Bani (80’ Bracci), Mogavero, Zocco, Ricci, Regoli, Taraj (80’ Brisciani), Viola, Cutroneo, Papi, Rossi G. A disp. Becherini, Misseri, Crispino, Carrai, Mariani T., Napoli, Gentile. All. Falivena

Arbitro: Magherini di Prato

Note: Espulso al 70’ Sciapi (F) per doppia ammonizione

FUCECCHIO – Finisce a reti bianche la prima gara casalinga della stagione per il Fucecchio, che al Corsini impatta con il Fratres Perignano. Al di là del risultato finale, comunque, il pubblico presente si è potuto godere una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre. Tutte e due, infatti, hanno cercato di vincere fino in fondo, collezionando diverse occasioni a testa. Nella prima frazione è il Perignano a farsi preferire sotto il profilo del palleggio e in una circostanza impegna anche severamente Del Bino. I padroni di casa comunque non stanno certo a guardare e rispondono con una ripartenza di Badalassi e un paio di interessanti traversoni di Taddei, che non hanno però trovato compagni per la deviazione vincente. La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo con un paio di occasioni per parte: Rossi e Cutroneo per gli ospiti, Agostini e Francesco Mariani per i bianconeri locali. Poi al 70’ arriva l’espulsione per doppia ammonizione del bomber fucecchiese Sciapi, grande ex di turno, e la partita cambia volto con il Fratres Perignano che prende decisamente in mano il gioco, chiudendo il Fucecchio nella propria metà campo. Del Bino è provvidenziale in una circostanza, ma in contropiede anche i ragazzi di Dell’Agnello hanno un paio di buone palle gol con Orsucci, diagonale fuori di poco, e Agostini, che perde il tempo per concludere da ottima posizione. Primo punto stagionale quindi per il Fucecchio, dopo il ko di misura a Cecina.

Si.Ci.