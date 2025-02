Poggibonsi, il presidente Vellini detta le regole: "Disposto a parlare solo con imprenditori seri"

Lettera aperta del presidente dell’Us Poggibonsi, Giuseppe Vellini (nella foto), in coincidenza del centenario del sodalizio. In carica dal 2019, Vellini comincia da un ringraziamento alle componenti – sponsor, tifosi, istituzioni, staff tecnico, gruppo squadra e dirigenza – che hanno reso possibile il traguardo della speciale ricorrenza del sodalizio "dopo che qualche anno fa la situazione sembrava notevolmente compromessa". Da parte di Vellini, il plauso alle "moltissime realtà produttive e commerciali della zona che hanno sostenuto e continuano a sostenere la nostra attività", aggiungendo che "come dirigenza abbiamo cercato di gestire al meglio le risorse raccolte, commisurando lo sforzo economico con il conseguimento di risultati, che riteniamo buoni e in linea con quanto prefissato". Partner che, a giudizio di Vellini, "danno la forza per costruire una società solida per affrontare il secondo secolo di vita senza rischiare di sparire dal panorama calcistico nazionale". Il presidente ribadisce il valore della gestione oculata nel rispetto dei limiti di spesa imposti all’inizio della stagione: "Essere riusciti a sostenere gli extra costi, ci consente di guardare al futuro con fiducia". Vellini rivela: "Posso garantire che nel caso ci fossero imprenditori interessati all’acquisto della società, sarò il primo a rendermi disponibile a una transizione". Facendo riferimento a un episodio: "Sono stato avvicinato negli ultimi anni da due ‘avventurieri’, le cui pregresse esperienze di gestione calcistica lasciavano presagire scenari futuri catastrofici per la società". Da qui una riflessione: "Non mi farò condizionare da coloro che chiedono di cedere il passo a chiunque si presenti: seria programmazione e rispetto degli impegni da prendere, saranno i requisiti di ogni trattativa. Ritengo che Poggibonsi meriti altro che festeggiare un successo sportivo: l’effimero sarebbe soltanto l’anticamera di un ‘inferno’ sportivo, come l’esperienza di altre realtà ci insegna". Menziona i tifosi ("la linfa per migliorare dai profili organizzativo e sportivo"), le istituzioni ("stanno prendendo consapevolezza della necessità di riqualificare l’area dello Stefano Lotti, attendiamo che l’amministrazione possa dare il via alla fase operativa"), e riserva un paragrafo a squadra e staff tecnico: "Ricevono il mio personale, quotidiano supporto. Le assenze per infortuni hanno condizionato il regolare svolgimento delle sedute e la gestione delle partite. I pressanti impegni finanziari extra budget, dovuti a eredità del passato, hanno di fatto impedito l’intervento sul mercato, limitandoci a conservare l’intelaiatura del gruppo". Paolo Bartalini