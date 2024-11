Prima categoria: attesa a mulazzo per l’esordio in panchina di baudone. il romagnano sul campo del corsagna. Montignoso-Marlia, sfida tra imbattuti. Serricciolo nella tana dell’Atletico Lucca

Si gioca la 9ª giornata di Prima categoria (ore 14.30) con alcuni incontri molto interessanti. La capolista Montignoso, dopo aver raggiunto il primato e il passaggio agli ottavi di Coppa Toscana, ospita la Folgor Marlia in un match d’alta classifica. I lucchesi, reduci da 3 vittorie, sono quarti con 14 punti, a 4 lunghezze dalla vetta, e ancora imbattuti proprio come i ragazzi di Alberti. Un test probante.

Trasferta ostica per il Serricciolo che se la vedrà con i padroni di casa dell’Atletico Lucca. I gialloblù sono determinati a dare seguito al successo con Il Romagnano e alle ultime convincenti prestazioni. Certo, non sarà facile fare risultato: i lucchesi hanno perso solo all’esordio con il Montignoso e poi hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi che sono valsi la seconda posizione in classifica, con il Capannori, a un solo punto dalla vetta. Per i ragazzi di Borghetti un test importante per valutare la propria crescita contro un avversario di assoluto valore. "La prima vittoria stagionale ha sicuramente rasserenato un ambiente un po’ nervoso – afferma il ds Ruffini – anche perché arrivata dopo il bel punto di Capannori. Ora ci attende una nuova e difficile trasferta contro un avversariodi valore che annovera giocatori importanti come il capocannoniere Baroncini. Ma siamo carichi e cercheremo in ogni modo di sfatare questo campo che ultimamente ci ha visto sempre soccombere".

C’è molta attesa a Mulazzo per vedere all’opera la squadra di casa dopo l’arrivo in panchina di Baudone. Il compito non è facile, contro il Porcari che ha 4 punti di più, ma è senz’altro alla portata del miglior Mulazzo. Dalla squadra in ogni caso ci si attende una reazione.

Difficile trasferta anche per un altalenante Romagnano, che ha bisogno di punti preziosi, sul campo del Corsagna quinto in classifica. Anche qui urge un riscatto.

Ilaria Gallione