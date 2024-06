Prima categoria: Belforte e Sestino, riunite nel Real Altofoglia, ripartono con Bertini ds e presidente. Due paesi e una squadra in crescita

A sole due settimane dal termine della stagione, raggiunta la salvezza, il Real Altofoglia (Prima categoria). è pronta a ripartire con nuovi stimoli, nuovi volti e tanto entusiasmo. Rinnovato lo staff dirigenziale. Il ruolo di presidente è stato affidato a Cesare Bertini, che continuerà a svolgere anche quello di ds. "L’obiettivo – spiega Bertini – oltre a quello di una crescita societaria è di stringere collaborazioni sempre più importanti con le altre società di zona, anche di categorie superiori". Il vice di Bertini sarà Nicola Brisigotti, giovane ricco di entusiasmo. Entrambi hanno a cuore il club di cui da diversi anni fanno parte.

"Nell’entusiasmo generale dei due paesi da cui è composta (Belforte all’Isauro e Sestino) – aggiunge Bertini – ripartiamo con un sempre più numeroso numero di collaboratori e dirigenti : linfa vitale per far sì che la società possa avere continuità nel tempo. Stiamo lavorando ad un progetto che ha come basi quello di valorizzare i giovani calciatori della zona e renderci sempre più appetibili, sia a livello di strutture che di vera e propria gestione della società stessa in piena sintonia con il pensiero e la fiducia di importanti imprenditori locali e l’appoggio di entrambe le amministrazioni comunali. Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno deciso di provare nuove esperienze, per gli anni passati insieme e i successi". Riguardo la squadra, sono stati già confermati i giocatori Ricci, Allegretti, Amantini, Mazzanti, Serratore, Ndiaye e Coccini Ingaggiato in questi giorni Manenti e Tomasso Volpini.

Il nuovo organico societario. Presidente: Cesare Bertini, vice presidente: Nicola Brisigotti. Segretari: Alessandro Nannini, Mirko Melini. Addetto Stampa: Tommaso Battazzi. Dirigenti: Danilo Costantini, Andrea Battazzi, Karaoui Sofiane, Luca Aloigi, Georgy Kostadinov, Paolo Angeli, Gino Ferri Marini, Massimo Donati, Mirko Grassi, Elias Matteucci, Davide Montori, Domenico Abruzzese, Giovanni Santi, Mauro Micheli, Luciano Neri. Amedeo Pisciolini