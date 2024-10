Prima categoria: brutte sconfitte per il Mulazzo, in casa con il Pieve Fosciana, e il Serricciolo, sul campo della Torrelaghese. Massese Tris degli apuani a Santa Croce. Apre Lorenzini e chiude il solito Buffa

CUOIOPELLI

0

MASSESE

3

CUOIOPELLI: Papeschi, Tassi (89’ Arrigucci), Tuzi, Burato, Covino, Bocini, Turini (83’ Matteoli), Mancino, Rocco (62’ Campo), Maglio (62’ Cavallini), Hanxhari (85’ Pinna); a disposizione Brogi, Arrighini, Luka, Bindi. All. D’Addario.

MASSESE: Mariani (89’ Cozzolino), Mapelli (59’ Costanzo), Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (87’ Nannipieri), Lorenzini (65’ Vignali), Bertipagani, Buffa, Anich, Goh (73’ Romiti); a disposizione Nicolini, Pasquini, Bartolomei, Cecilia. All. Pisciotta.

Arbitro: Boeddu di Prato (assistenti Bolognesi del Valdarno e Paduraru di Arezzo).

Marcatori: 17’ Lorenzini, 78’ e 89’ Buffa.

Note: ammoniti Hanxhari (Cuoiopelli), Marelli e Andrei (Massese).

SANTA CROCE – Un errore del portiere Papeschi spiana la srada alla Massese sul campo della Cuoiopelli che coglie un’importante successo al termine di una prova solida e concreta. E’ il minuto numero 17 quando Lorenzini effettua un innocuo tiro-cross dalla destra: la palla però scavalca Papeschi e si insacca nel sette alla destra del portiere. Una mazzata per i ragazzini di Francesco D’Addario, mentre i bianconeri di Pisciotta si sistemano più serenamente a copertura di tutto il campo e mantengono il vantaggio nonostante i padroni di casa riescano a tenere più a lungo il possesso della palla. Ma il male della Cuoiopelli è la pressoché totale sterilità in zona gol. Di contro la Massese concede poco e nulla. Così per gli apuani non è stato difficile portare a casa i tre punti. Anche perché nell’ultimo quarto d’ora il bomber Buffa, da par suo, ha piazzato un uno-due micidiale che ha chiuso il match e arrotondato il punteggio. Una punizione fin troppo severa per i biancorossi di Santa Croce. Al 78’ il numero 9 bianconero ha corretto in rete di coscia un cross dalla sinistra di Favret, mentre al 89’ ha piazzato un bel diagonale rasoterra sul palo lontano.

I tre punti del ’Masini’ sono importanti per la Massese che sale a 9 punti e si avvicina alle prime posizioni della classifica. Da valutare l’infortunio alla caviglia del potiere Mariani che, poco prima della metà del secondo tempo, si è accasciato dopo aver messo male il piede sinistro. Il numero 1 è rimasto in campo fino al tris di Buffa.