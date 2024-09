Prima Categoria La matricola Montignoso chiede strada al Pieve Fosciana. Serricciolo e Mulazzo a caccia di punti. Ruffini:" Attenzione ai Diavoli Neri»

La caccia alla prima vittoria stagionale è aperta per il Serricciolo e il Mulazzo che nel 3° turno del campionato di Prima Categoria proveranno a regalare il primo sorriso ai propri tifosi. I gialloblù, dopo aver racimolato un solo punticino, saranno impegnati oggi pomeriggio alle 15:30 in trasferta contro i Diavoli Neri Gorfigliano. "L’avvio di campionato non è stato proprio come avevamo sperato – afferma il ds Ruffini - ma sapevamo bene che, al di là delle chiacchiere estive che vanno e vengono, sarebbe stato il campo a dare le risposte reali. Per fortuna, però, il cammino è lungo ed ogni settimana fa storia a sé. Oggi andremo a Gorfigliano per affrontare un Diavoli Neri che, nonostante sia una neopromossa, soprattutto tra le mura amiche è capace di conquistare punti importanti. I nostri avversari sono una squadra ben allenata da mister Davini e vantano giocatori sopra la media come il neo acquisto Pinelli o i vari Francini, Morelli, Sartini, Brugiati ed altri presenti già nella scorsa stagione. Noi comunque ci faremo trovare pronti e, aldilà delle solite defezioni, proveremo a tornare a casa con qualche soddisfazione".

Anche il Mulazzo, al momento ancora a quota zero, avrà bisogno di punti preziosi per cominciare a muovere la propria classifica. Tenterà di farlo in casa contro l’Atletico Lucca in una sfida non facile, ma da affrontare con gli stimoli giusti e la necessaria cattiveria agonistica per dare subito una svolta al proprio cammino. Non sarà disponibile lo squalificato Capo. Buona, invece, la partenza del Montignoso che al “Del Freo“ contro il Pieve a Fosciana cercherà di dare l’assalto alla vetta. Sarà un esame ostico quello del Romagnano che, galvanizzato dalla vittoria di domenica scorsa, cercherà di sfruttare il favore del campo per frenare la marcia della capolista Capannori. Sarà assente per squalifica Berti.