Prima e Seconda categoria: il punto dopo la nona giornata di campionato. Il bel Capezzano ha preso a volare. La Torrelaghese torna ai 3 punti

In Prima categoria arriva la terza vittoria consecutiva per il Capezzano Pianore che va ad imporsi anche sul campo di una delle prime della classe: a Capannori decide il gol-partita al 92’ firmato da Toma. Una rete tutta pescata dalla panchina grazie ai cambi azzeccati dell’allenatore Riccardo Coli che butta nella mischia sia Checchi (autore dell’assist crossando in mezzo allo scadere) sia Toma (che si inserisce anticipando il difensore e segnando). La vera novità nel Capezzano è il grande ritorno del viareggino Luca Barsotti che, alla seconda partita con la squadra, viene schierato da centrale di difesa e risulta il migliore in campo dei suoi. Successo di misura 1-0 anche per la Torrelaghese di mister Riccardo Belluomini (nella foto) che la spunta sul C.Q.S. Pistoia massimizzando l’eurogol del terzino Gabriele Zini (MvP del match giocato al “Martini“) quando già era in inferiorità numerica per il doppio giallo a Grossi.

In Seconda categoria invece niente bottino pieno per le versiliesi. Il Massarosa, ormai abbonato al segno X (5° in 9 giornate), non va oltre l’1-1 in casa con la Filattierese: la sblocca Jurgen Prendi a fine primo tempo ma gli ospiti pareggiano nella ripresa. Sconfitta pesante, con niente da salvare tranne la doppietta di bomber Giacomo Da Prato, per il Corsanico che cade 6-2 sul campo del Migliarino Vecchiano dove le tante assenze collinari non sono un alibi.