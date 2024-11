Prima e Seconda categoria. Mattia Pacini trascina il Capezzano. Da mezzala fa 4 gol “alla Frattesi“

La copertina della settimana se la prende, di prepotenza, tutta quanta Mattia Egidio Pacini (nella foto): il capitano ormai bandiera del Capezzano Pianore ha deciso il successo dei suoi 4-3 in casa contro il Mulazzo del torrelaghese Carlo Capo (doppietta da ex di turno per lui). Pacini ha calato un poker di reti (tutte su azione) giocando nel suo ruolo ideale di mezzala.

I suoi sganciamenti a rimorchio ed i suoi perfetti tempi di inserimento lo rendono un centrocampista “alla Frattesi“, in grado di segnare come un attaccante di razza. Fra l’altro nel match vinto sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ di reti Mattia Pacini ne ha fatte in realtà cinque... ma una nella porta sbagliata, sfiorando di testa quello che è stato l’autogol del 2-2. Proprio di testa ha segnato due dei quattro gol fatti ricevendo i cross dalle fasce dei terzini di spinta Dalle Luche e Pardini. Nel girone A di Prima categoria Toscana ha pareggiato invece 1-1 la Torrelaghese segnando con Saviozzi (e ottime le parate del portiere gialloviola Bertini).

In Seconda categoria vittoria 2-1 del Corsanico che fa valere la legge de “Le Colline“ battendo la Folgore Segromigno coi sigilli di bomber Giacomo Da Prato e del corsaniese doc Edoardo Giunta (MvP classe 2004). Chi non sa più vincere è il Massarosa, che fa un altro pari: 2-2 in casa col San Vitale segnando con Tomei e Christian Larini.