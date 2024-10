Prima e Seconda categoria: tutto il programma. Il Tavola contro la capolista San Niccolò. Lo Jolo a Tavola a caccia del quarto successo

Tutto per la quarta giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: fischio d’inizio fissato per le 15,30, compagini di Prato e provincia chiamate a dare il 110%. Cominciando dal girone D, dove lo Jolo primo della classe e a punteggio pieno vuol continuare a marciare a pieno ritmo: calare il poker di vittorie a Tavola contro l’Albacarraia è necessario per essere certi di mantenere la vetta.

Il Casale e Fattoria di Calderone e il Maliseti Seano di Masi, a metà classifica, tenteranno di sfruttare il fattore-campo per darsi una scossa ricevendo rispettivamente il Folgor Calenzano e l’Atletico Casini Spedalino. CSL Prato Social e Prato Nord cercano invece la prima vittoria in campionato in casa contro il Sagginale e in trasferta contro la Gallianese.

Scendendo in Seconda Categoria, la rincorsa del Mezzana di Donnini. Il Tavola sarà invece impegnato nel difficile anticipo delle 14,30 contro la capolista San Niccolò, al Martelli. Da seguire con curiosità anche la sfida del Nelli, che contrapporrà il Montemurlo di Ermini alla Galcianese di Bertini. Il Chiesanuova farà visita al Montalbano Cecina, mentre Valbisenzio e Vernio riceveranno rispettivamente la Virtus Montale e la Pietà 2004. Chiusura con il girone F, dove la Polisportiva Naldi vuole continuare a sognare: i ragazzi di mister Celadon viaggiano a punteggio pieno in tandem con la Laurenziana e tenteranno l’allungo cercando di avere la meglio tra le mura amiche contro La Querce di Vespasiano.

Occhio al Poggio a Caiano, che espugnando il campo del Real Peretola arriverebbe a ridosso delle primissime. Più o meno come la Virtus Comeana, che attende la visita del Cobra Kai: ci sono i margini per aggiudicarsi l’intera posta in palio. E poi c’è il San Giusto, che riceverà La Lanterna alla ricerca della prima gioia stagionale per quel che riguarda il torneo.

g. f.