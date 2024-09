Promozione: Carbonari al rientro dopo l’ infortunio. Eccellenza: si muove il mercato, Germinale al Treia. Urbania vuole Gambini della Vigor

In questo avvio di campionato la Pergolese non ha potuto schierare il centrocampista Michele Carbonari, infortunato ai primi di febbraio (rottura del tendine di Achille). "Sto comunque molto bene – spiega lo stesso Carbonari – sono passati sette mesi dall’operazione. Ho fatto un periodo di riabilitazione importante alla Fisio Gym a Pesaro e sta andando tutto secondo le tempistiche. Ho iniziato la preparazione da solo facendo un lavoro mirato e pian piano sto rientrando in squadra. Non vedo l’ora di giocare e provare a dare il mio contributo alla Pergolese. Ringrazio la società e il mister per avermi dato la possibilità di vincere questa sfida. Domenica è iniziato il campionato e purtroppo il risultato non è stato positivo ma la prestazione e la voglia di fare il massimo sì. Siamo una squadra molto giovane con qualche giocatore (esperto) in ogni reparto ma soprattutto quasi tutti del posto. Il campionato di Promozione quest’anno sarà molto equilibrato, dove tutti possono vincere e perdere con tutti. Come squadra da battere vedo la Jesina ma anche la Fermignanese, il Gabicce Gradara e la Biagio Nazzaro non sono da meno".

Guardando il mercato di Promozione il giocatore Tommaso Gabrielloni, classe 1982, già attaccante (tra altre squadre) della Jesina, Osimana e Fabriano è andato a rinforzare il reparto avanzato della Biagio Nazzaro. Passando ad una notizia più ‘triste’, l’attaccante e capitano Mauro Iori del Matelica (Eccellenza), autore del gol della vittoria di domenica scorsa contro l’Osimana (uscito al 43’ del secondo tempo per infortunio) dovrà molto probabilmente star fuori sia per la partita di domenica a Fabriano che la successiva.

L’Aurora Treia ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione delle prestazioni sportive, per la stagione 2024/2025, del giocatore Domenico Germinale, attaccante classe 1987 ex Fossombrone (nel maggio 2006 ha esordito in serie A con la maglia dell’Inter). L’Aurora Treia (Promozione girone B) è allenata da Cornacchini, Germinale farà tandem con Borrelli. Un comunicato del Comitato Regionale ha annunciato che visti gli accordi societari intervenuti la gara Jesina-Vismara che era in programma domenica 22 settembre (terza giornata di andata) è stata anticipata a sabato 21 settembre ore 15,30.

Giudice sportivo. Il Giudice Sportivo ha sanzionato in Eccellenza il Montefano con 120 euro di multa. Una giornata di squalifica per il calciatore Diego Orlietti del Montefano. Due le squalifiche in Promozione (una giornata) Cristiano Schiaratura (Lunano) e Luca De Angelis (S.Orso).

Mercato Eccellenza. L’Urbania è molto vicina al centrocampista Gambini (’96) che si è svincolato dalla Vigor Senigallia

am. pi.