Promozione: grande ripresa per i ragazzi di mister Candeloro, che permette di portare a casa un punto. Comacchiese, doppietta di Marongiu per il pari

Lagaro

2

Comacchiese

2

LAGARO: Crocco, Calegari (35’ st Badiani), Sabbi (36’ st Atzeni), Ravaglia (18’ st Lamma), Simonazzi, L. Gabrielli, Innocenti, Vitali G, Gentilini, Borghesi, Ruggeri. A disposizione: Giuliani, Vitali M, Pierucci, M. Gabrielli, Aboutaoufik, Baldi. All.: Cati.

COMACCHIESE: Campi, Luciani (22’ st Grassi), Vultaggio, Gordini, Ferri, Felloni, Marongiu, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Tavoglieri (32’ st Joussef). A disposizione: Farinelli, Grigatti, Angelini, Centonze, Manfrini. All.: Candeloro..

Arbitro: Casadio di Ravenna.

Reti: 19’ pt L. Gabrielli (L), 40’ pt L. Gabrielli (L), 2’ st rig. Marongiu (C), 4’ st Marongiu (C).

Note: ammoniti: Vitali G (L), Borghesi (L), Felloni (C), Fregnani (C), Noschese (C).

La partita tra Valsetta Lagaro e Comacchio si è conclusa con un pareggio, un risultato giusto per quanto visto sul campo, ma che ha regalato emozioni e ribaltamenti di fronte. Nella prima frazione di gioco, il Valsetta Lagaro ha imposto il proprio ritmo grazie a un pressing alto e a un gioco aereo ben orchestrato, mettendo in difficoltà il Comacchio. Al diciannovesimo minuto è stato Gabrielli Luca a rompere l’equilibrio, sfruttando una mischia in area di rigore e infilando il portiere con un colpo preciso. Il Valsetta Lagaro ha continuato a premere e al quarantesimo minuto è arrivato il raddoppio, ancora firmato da Gabrielli Luca. Il centravanti si è trovato nel posto giusto al momento giusto per capitalizzare un cross dalla destra, incornando di testa per portare i suoi sul 2-0. La Comacchiese, sotto di due reti, ha faticato a trovare spazi nel primo tempo, soffocato dal pressing avversario e incapace di creare occasioni significative. Nella ripresa, però, è cambiato tutto. La Comacchiese è rientrata in campo con un’altra determinazione. Al secondo minuto del secondo tempo, è stato Marongiu a riaprire i giochi su calcio di rigore, spiazzando il portiere. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per il Valsetta Lagaro che, appena due minuti dopo, Marongiu ha colpito ancora. Al quarto minuto, con una rapida azione corale, è riuscito a liberarsi in area e a siglare il gol del pareggio.