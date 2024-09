Promozione I rossoblù del diesse Panizzi centrano un prezioso successo in trasferta. La San Marco Avenza corre veloce: "Importante non aver preso gol»

Vittoria in trasferta e secondo posto in classifica a pari punti con San Giuliano e Lampo nel campionato di Promozione per la San Marco Avenza che a Margine Coperta ha battuto al novantesimo il Casalguidi con un gol dell’acquisto dell’ultim’ora Tito Marabese. Il direttore sportivo Gabriele Panizzi aveva dichiarato di aver riportato il forte attaccante in rossoblù perché facesse la differenza ed il giocatore lo ha subito preso in parola: 15 minuti in campo e gol decisivo in tuffo di testa su cross di Dell’Amico.

"E’ stato un successo importante – ha raccontato Panizzi – ottenuto su un campo dove sarà difficile per tutti segnare e fare risultato. Per quanto riguarda la classifica non la guardiamo ancora perché non ha senso farlo. L’aspetto che mi fa più piacere è di non aver preso gol. Dopo 3 giornate ne abbiamo subito soltanto uno a dimostrazione che abbiamo una buona tenuta difensiva e non era scontato visto quanto era stato cambiato il reparto arretrato".

Il direttore sportivo degli avenzini è entrato poi nello specifico della disamina della gara. "Nel primo tempo molto meglio loro. Dobbiamo ringraziare il nostro portiere Baldini che con un paio di interventi provvidenziali ci ha permesso di andare al riposo sullo zero a zero di partenza. Nella ripresa è stata un’altra partita. Già nei primi venti minuti siamo andati più volte vicino al gol prima con Lattanzi poi con Raffi ed infine con Bitep. Ci sono stati, poi, dieci minuti di stanca e nel finale siamo tornati ad attaccare aumentando la nostra spinta con l’ingresso di Marabese".

La San Marco ha concluso il match con un tridente sontuoso per la categoria composto appunto da Marabese, Raffi e Bitep. Una soluzione possibile anche dall’inizio? "E’ logico che mettendo in campo un tridente del genere dei problemi poi agli avversari li crei per forza. Lasciamo, però, le questioni tattiche a mister Cenderelli che sta dimostrando di sapere bene come utilizzare questa rosa. Dopo l’uscita dalla coppa era importante dare subito un segnale e la squadra lo ha fatto. Adesso c’è soltanto da proseguire su questa strada".

Gianluca Bondielli