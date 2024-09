Promozione, pari in extremis per l’Alberoro mentre il Viciomaggio trova un successo prezioso. Casentino, una rimonta da primato. Bonini batte la Sansovino a domicilio

AREZZO

È una vera e propria impresa quella messa a segno dal Casentino Academy del tecnico Maurizio Bonini. I gialloverdi dopo aver incassato una sconfitta nel primo turno di Coppa Italia contro la Sansovino, restituiscono il favore ai savinesi prendendo tre punti pesantissimi per la propria classifica. E dire che la squadra di Entico Testini era pasata in vantaggio dopo soli 9’ con Vasseur, ma ecco in soli due minuti il Casentino ribalta tutto. Al 45’ ecco il pari di Pasquini, passano pochi secondi e Giannotti fa 2-1. Nella ripresa non arriva il pari per merito anche dell’organizzazione gialloverde.

Brivido per l’Alberoro che va sotto in casa contro la Chiantigiana, ma all’89’ Scatizzi, entrato dalla panchina firma il pari. Pari, ma questa volta per 0-0, quello tra il Montagnano di Laurenzi e il Pontassieve nell’anticipo del sabato. Fa festa il Viciomaggio di Alessandro Violetti che torna da Torrita con una vittoria storica: i biancoverdi ottengono i primi tre punti della loro storia in Promozione grazie alle reti Rotelli e Minatti. Termina in parità il confronto tra il Subbiano e il Pienza, al termine di una settimana non facile per i gialloblù dopo il "caso Guidotti". Il Subbiano ottiene così il secondo pari consecutivo in campionato, anche questa per 0-0 dimostrando solidità difensiva ma anche una manovra offensiva che necessita sicuramente di essere aggiustata. Un altro 0-0 è stato quello tra la Settignanese e il Dicomano. Per il Luco vittoria esterna importante sul campo del Fiesole grazie alla rete siglata da Guidotti all’inizio della seconda frazione di gioco.

L’Audax Rufina invece non va oltre l’uno a uno davanti al proprio pubblico contro il San Piero a Sieve. Apre le danze Pozzi al 15’ per gli ospiti, i locali vanno in gol al 95’ con Minischetti. La classifica del girone C di Promozione vede il Casentino Academy al comando a punteggio pieno con 6 punti, a 4 punti Montagnano e Alberoro, a 3 Sansovino, Viciomaggio, Fiesole e Luco. Con 2 punti figurano Audax Rufina, Subbiano, Pienza, Pontassieve. Con un punto San Piero a Sieve, Chiantigiana, Settignanese e Dicomano, mentre il Torrita chiude come fanalino di coda alla ricerca dei primi punti. Mercoledì intanto si torna in campo con la seconda giornata dei triangolari di Coppa Italia. Alle 20.30 Subbiano contro Casentino Academy, e Montagnano-Viciomaggio.